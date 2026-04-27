La posibilidad de ver al Muay Thai en los Juegos Olímpicos, en la voz de Malena Ruíz: "Para mí sería un sueño"

La jerezana quiso expresar su opinión acerca de la posibilidad de que los Juegos Olímpicos puedan ser el próximo escenario del Muay Thai, estando ya la disciplina en ese camino previo a que el sueño sea realidad

Los Juegos Olímpicos es uno de los mayores orgullos para los deportistas. No es para menos, ya que el poder representar a su respectivo país en la máxima competición continental es un sentimiento de pertenencia que hace que sea lo que muchos de ellos desean participar para intentar llevar el nombre de su tierra a lo más alto. Sin lugar a duda, si hay un lugar especial para ello, ese es Andalucía. Muchos son los que, cada cuatro años, representan a la comunidad autónoma en lo más alto y son muchos los ejemplos de ello.

Aquí es donde entra el Muay Thai. Esta disciplina es un arte marcial de origen tailandés, que es conocido como el "arte de las ocho extremidades", ya que son varias son las partes del cuerpo que se pueden usar para competir. Esta deporte, desde hace unos años, sigue el camino olímpico. ¿Qué implica eso? El COI lo acepta como deporte olímpico aunque todavía queda para que lo podamos ver en unas olimpiadas. De hecho, ya se conoce que en Los Ángeles 2028 no estará, siendo esta una mala noticia para todos los amantes de este deporte. Y más para la delegación española, que cuenta con una importante cantera y con muchos capaces de dar la sorpresa en este tipo de escenarios.

Una de las que aspira a ello es Malena Ruíz. La jerezana, con apenas 17 años, ya se ha erigido como una de las promesas de este deporte, habiendo logrado importantes reconocimientos tanto nacionales como internaciones, siendo su último año 2025 muy prolífico. Esto le ha llevado a obtener el reconocimiento como mejor deportista del año en su ciudad. En ESTADIO Deportivo, quisimos hablar con ella sobre esta posibilidad, teniendo en cuenta que podría ser una oportunidad de oro para acercarse a la mejor cita deportiva.

"Las Olimpiadas, en mi opinión, es el mayor sueño que puede tener un deportista porque al final es el Olimpo de todos los deportes. Para mí sería un sueño que el Muay Thai sea reconocido como deporte olímpico y que pueda participar en las Olimpiadas y poder representar a mi país. Lo estuve representando en los europeos, pero eso, me encantaría poder representarlo en una Olimpiada, que es lo más alto", declaró. Sin lugar a duda, una oportunidad que sería más que importante para muchos españoles que practican esta disciplina.

Otro de los asuntos de los que quisimos hablar es la capacidad de atracción que tiene el Muay Thai y su nivel de repercusión. Malena tiene clara la solución para ello. "Una de las formas más rápidas de llegar a eso es que los Juegos Olímpicos lo puedan aceptar. Sería una forma súper buena tanto para nosotros los deportistas que lo hacemos como para todo el mundo para que al final lo conozcan más el deporte (...) Es verdad que no tanto el Muay Thai como puede ser a lo mejor la MMA y eso, pero es verdad que ya resuena más como que podría resonar hace cuatro o cinco años", finalizó.