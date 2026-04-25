Malena Ruíz y el compromiso con sus estudios: "Mi día a día es estudio, entreno y estudio"

La jerezana ha expresado en la entrevista con ESTADIO Deportivo su rutina con los estudios, ya que ella se encuentra estudiando actualmente en 2º de Bachillerato, combinándolo con la competición

Una de las tierras que más talento genera en España es Andalucía. La comunidad autónoma, si por algo destaca, es por la gran cantidad de talento que sale de las distintas disciplinas que se practican, y es que la versatilidad de la tierra hace posible que muchas sean las opciones que se puedan encontrar para que los más jóvenes puedan entrar dentro de la vida deportiva. Muchos son los nombres que han surgido y que hacen que el nombre de Andalucía esté en lo más alto de deportes que incluso son algo menos conocidos pero que llenan de orgullo a los habitantes de la misma.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido el placer de charlar un rato con Malena Ruíz. La jerezana está llevando a Andalucía a lo más alto del Muay Thai, una de las disciplinas de origen tailandés que es conocido como el "arte de las ocho extremidades", todo esto debido a que usan puños, codos, rodillas y espinillas. Este deporte, a pesar de no tener un gran espacio mediático, tiene un importante hueco entre muchos andaluces que se animan a probarlo e, incluso, a competir en importantes estancias.

Durante la entrevista, ha tenido la ocasión de expresar su opinión acerca de la evolución de este deporte, al igual que para hablar sobre su trayectoria personal ya que, con apenas diecisiete años, ha conseguido importantes reconocimientos tanto nacionales como europeos, llegando a obtener la medalla de bronce en el Campeonato de Europa que se celebró en Atenas. Una de las cuestiones también tratadas fue su planteamiento con los estudios, ya que se encuentra actualmente en 2º de Bachillerato, un curso complicado donde ahora le tocará afrontar seguramente una de sus batallas más importantes, como es la Selectividad y el acceso a los estudios universitarios.

Uno de los hechos curiosos fue el hecho de pactar la entrevista, ya que era complicado pactarlo por sus estudios, algo que denota la responsabilidad que tiene con ella. "La verdad que se necesita bastante organización y es bastante complicado. En época de competición, que es casi todo el año ya que te puede salir un combate de una semana a otra, me ha pasado varias veces. Estudiar y entrenar. Apenas tengo vida social en los fines de semana, o estoy en un seminario, o estoy en una formación, o estoy en una competición. Entre semana es imposible", declaró.

Ella lo tiene claro, y es que esto es un esfuerzo que hay que llevar con el objetivo de obtener una recompensa en el futuro. "Mi día a día es estudio, entreno y estudio. Al final da sus frutos y es lo que me gusta. Al estar recogiendo los premios y los logros pues no me importa hacerlo, pero la verdad que es duro y más en el nivel que estoy de competición. Pensaba 2º de Bachillerato a ver si no voy a tener que parar de competir durante todo el año. Al final lo estamos sacando bastante bien en cuanto a lo que es, hago las competiciones oficiales, paro y ya después", finalizó.