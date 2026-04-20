Malena Ruíz y la importancia del Muay Thai: "La gente se piensa que se basa en la violencia"

La jerezana ya es una de las figuras más reconocidas del Muay Thai a nivel nacional a pesar de tener 17 años de edad, llegando a recibir hace pocos días un premio que no olvidará, como es el ser reconocida como la mejor deportista de año en su ciudad

Andalucía es una tierra más que especial para la practica deportiva, con un gran dinamismo que hacen que muchas sean las opciones que surgen en esta tierra. Esto tiene muchos efectos positivos, pero hay uno que sobresale por encima del resto, y es esa capacidad para poder crear talento nato y grandes campeones que lleven el nombre de la comunidad autónoma a lo más alto. Son muchos los que, semana a semana, hacen auténticos ejercicios de resiliencia para que esta realidad sea posible e impresionante es el ejemplo que brindan a los más jóvenes. Esto indica una cosa, y es que Andalucía es una tierra de campeones.

ESTADIO Deportivo ha tenido el placer de entrevistar, en esta ocasión, a Malena Ruíz. La jerezana practica una disciplina algo menos conocida para el público, como es el Muay Thai, un arte marcial que tiene origen tailandés y que es conocido por ser el "arte de las ocho extremidades", todo esto debido a que usan puños, codos, rodillas y espinillas. A pesar de tener solamente diecisiete años, ya ha conseguido importantes metas a nivel nacional e internacional, siendo uno de sus mayores éxitos la medalla de bronce en el Campeonato Europeo celebrado en Atenas. Esto hace que se prevea un futuro más que brillante para ella, en un momento donde la evolución de las artes marciales a nivel nacional ha explotado y con grandes posibilidades de poder ver a este deporte en el circuito olímpico.

Todas estas premiaciones no han pasado desapercibido para su ciudad, y es que viene de ser condecorada como la deportista del 2025 en Jerez. Un premio más que especial y que se suma ya a un amplio historias de reconocimientos. "La verdad que súper bien de que una ciudad tan grande como Jerez me haya concedido el reconocimiento. Muy contenta de que me apoye tanto (...) Nos motiva muchísimo más para seguir al final alcanzando más objetivos", respondió.

Muchas veces, al hablar de este tipo de disciplinas, suele recurrirse al tópico de que son extremadamente violentos. Algo que ha querido resaltar Malena, mostrando todo lo importante que el Muay Thai recoge. "Mucha gente se piensa que es un deporte a lo mejor violento, porque es un deporte de contacto, un arte marcial, que sí que es de contacto. Al final, da unos valores como la disciplina, el respeto o la humildad. Otros deportes que pueden ser menos violentos, por así decirlo, como el fútbol, no te aportan eso. La gente se piensa que se basa en la violencia, pero para nada", declaró.

A todo esto también quiso añadir el gran poder de amistad que esta disciplina posee, siendo rivales encima del ring pero amigas fuera de él. "He competido con chicas que después he salido con ellas, han estado en mi casa y he estado en la suya. Aunque encima del ring estemos pegándonos, después somos amigas. No es tanta rivalidad como puede haber al final en otros deportes. Es rivalidad, competitividad y deportividad, pero sobre todo muchísimo respeto", finalizó.