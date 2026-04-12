Patricia Bueno y la importancia de Andalucía: "Vayas a donde vayas, es un lugar idílico"

La triatleta malagueña tuvo la ocasión de hablar en ESTADIO Deportivo sobre la importancia que la tierra andaluza tiene para esta disciplina

Cuando se habla de que Andalucía es una tierra única, no es un tópico generalizado. Muchas son las cosas atribuibles a este lugar, con aspectos que invitan a la actividad física. El buen tiempo y el terreno existente hacen que las personas se animen a probar las distintas disciplinas disponibles, algo que provoca que muchos sean los grandes ejemplos que salen de la misma, incluyendo importantes campeones mundiales que llenan de orgullo a todos los andaluces. La lista es amplia, pero lo más importante el ejemplo y legado que dejan para los más jóvenes.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido el placer de charlar con Patricia Bueno. La triatleta malagueña, tras cosechar importantes hitos tanto a nivel nacional como internacional, mezcla su actividad deportiva con la labor de entrenadora que realiza en su tierra, donde enseña sus respectivas experiencias para mostrar todo lo que este deporte tiene. Tras haber hablado sobre su trayectoria y el crecimiento de su disciplina, en esta cuarta parte ha querido expresar la importancia que Andalucía tiene en su carrera.

"Tenemos Andalucía tanto para entrenar como para competir. Vayas a donde vayas, es un lugar idílico. En Málaga sobre todo por el clima, tanto por la montaña como por mar, podríamos hacer mil cosas. Pero bueno, entiendo que a nivel organizativo también muchas veces es difícil y que no se pueden organizar tantas cosas como nos gustaría", declaró.

También fue cuestionada por el apoyo de las instituciones, ya que son muchos los deportistas que han aprovechado el altavoz de ESTADIO Deportivo para agradecer esa labor. En este caso, Patricia ha querido sumarse a ese agradecimiento. "Empecé aquí en Málaga y aquí sigo. He pasado por muchos sitios y he vivido también en otras ciudades, pero siempre termino volviendo a Málaga porque creo que la calidad de vida aquí es brutal, tanto para entrenar como para competir y vivir. Mi recuerdo de años pasados es muy bonito y espero que siga siendo así".

Por último, también fue cuestionada por un deseo, siendo clara Patricia. "Cuando me preguntan que si me ha faltado algo para hacer o que me gustaría, muchas veces pienso en ojalá estar en este momento en triatlón pero con veinte años menos. Todo el material nuevo que hay, todas las ayudas... La diferencia que hay de antes a ahora. Es verdad que vivir la evolución que ha tenido el triatlón para mí no tiene precio", finalizó.