El recuerdo de Patricia Bueno de sus orígenes: "Los triatletas antes veníamos, o de la natación, o del atletismo"

ESTADIO Deportivo ha tenido el placer de poder hablar con Patricia Bueno y sus recuerdos de una trayectoria que aún prosigue y que la entremezcla con su labor pedagógica en su ciudad natal, como es Málaga

Andalucía sigue siendo uno de los ejemplos deportivos en toda España, por la increíble cantidad de talento que suele generar. No es para menos, ya que esta tierra tiene mucha versatilidad para ofrecer opciones a todos los amantes de las distintas disciplinas, por lo que inspira a soñar con importantes cotas. Esto también atañe al más alto nivel, con muchos ejemplos que, día a día, inspiran a los jóvenes andaluces con poder lograr importantes metas en un futuro no muy lejano. Aparte de los deportes más famosos, también es necesario darle voz a esas disciplinas que no suelen tenerla, pero que tienen un importante hueco en el corazón de muchos.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido el placer de poder hablar con Patricia Bueno. La triatleta malagueña, con una inmensa trayectoria tanto nacional como internacional, entremezcla la competición con su labor de entrenadora en el club de su ciudad. En las dos primeras partes, pudo comentar la importancia de enseñarle a los más pequeños todo lo que una disciplina tan dura tiene, comentando también el crecimiento del triatlón en los últimos años.

"Tengo muy buenos recuerdos, porque además empecé también entrenando en Carranque, que es donde trabajo ahora, y con una escuela. Me pongo a pensar vista atrás y muy agradecida de todo lo que me enseñaron y hasta dónde he podido llegar (...) Me gusta tanto enseñar cómo competir y mucha gente me pregunta cómo sigo. Mantenerse a un nivel competitivo y de entrenamiento durante tantos años es difícil, pero es verdad que es mi deporte, me encanta y no sabría vivir sin él. Entonces, como para mí disfruto tanto entrenando y compitiendo que hasta el día que diga ya, pues seguiremos haciéndolo", declaró.

Un factor importante a tener en cuenta que, en sus comienzos, tuvo que afrontar el aprendizaje del triatlón aprendiendo tanto bicicleta como natación de forma separada, algo que no se ve hoy en día. "Cuando yo empecé, ni siquiera había categorías desde tan pequeñas como hay ahora. Empecé en categoría cadete, que era la primera categoría que había, que era a partir de trece y catorce años. Ya tenemos categorías desde prebenjamín, que son con cinco o seis años. He visto sobre todo la evolución en el hecho de que antes los triatletas salíamos de lo que te he dicho, o veníamos de la natación o veníamos del atletismo, sobre todo. Y ahora, gracias a estas escuelas y a que los niños pueden empezar a entrenar de más temprano, es como que hay más especificidad en este deporte desde más chiquititos. La evolución es muy grande", finalizó.