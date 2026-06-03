Jon Rahm reconoce una incomodidad en el LIV Golf Andalucía

El golfista vasco admite que el campo de Valderrama, donde mañana comienza el torneo andaluz, es muy exigente y que nunca se puede sentir uno cómodo, porque te reta en cada golpe

Después de haber cuajado su peor torneo desde que llegara al LIV Golf, pero como líder del mismo, Jon Rahm llega a partir de este jueves al Real Club de Golf Valderrama para tratar de superar en el LIV Golf Andalucía su actuación del año anterior, donde se quedó a un paso del triunfo.

Rahm llega como gran favorito y, también, como gran atracción a un campo en el que siempre ha jugado bien Sergio García, que ganó hace dos años el torneo perteneciente al circuito saudí que se jugó en el campo gaditano.

El León de Barrika se mostró ambicioso en la previa del torneo andaluz y aseguró, en rueda de prensa, que su idea no es ser "agresivo" en Valderrama, ya que, según él, es una estrategia que no suele "funcionar" en este campo, en el que el viento suele dificultar los propios problemas que ya da el recorrido.

Jon Rahm, a un paso de ganar en la edición de 2025

Jon Rahm aún no sabe lo que es ganar en ese mítico campo, donde el pasado año quedó segundo tras el norteamericano Talor Gooch, y en el que, según indicó, siempre le ha ido "o muy bien o muy mal" a lo largo de su carrera. De ahí que ganar, para él, sería "muy especial".

“Aquí no sé si puedes llegar a estar cómodo en algún momento porque el campo te reta en cada golpe, es un puzle que tienes que averiguar cada día porque las condiciones cambian. Hay que jugar bien a golf y tomar buenas decisiones. Dónde colocas la bola desde el tee puede cambiar un resultado. No es un campo largo, pero hay que hacerlo muy bien”, reconocía el jugador vasco.

Tras la disputa de ocho torneos del calendario del LIV Golf, Jon Rahm llega como líder de la clasificación individual con 815,58 puntos; seguido muy lejos por el estadounidense Bryson De Chambeau, segundo con 626,90; y por el chileno Joaquín Niemann, tercero con 334,86 tras apuntarse el último torneo, en el LIV Golf Korea celebrado en Busan la pasada semana.

Rahm llega tras sufrir un varapalo en el LIV Golf

Allí, en Corea, Rahm cuajó su peor clasificación en los tres años que lleva jugando este circuito. Lo hacía, curiosamente, cuando mejor está y cuando acaba de proclamarse subcampeón del PGA Championship. Y, según él, lo hizo jugando bien. "La semana pasada en Corea jugué bien, aunque el resultado no fue todo lo bueno que me hubiera gustado. (...) Se complicó, me costó un poco acostumbrarme a la hierba de los greenes, y eso me costó la semana", afirmaba el vasco, que llega por eso con confianza a España.

El campo de Valderrama es uno de los recorridos más exigentes de Europa, con calles estrechas, gruesos alcornoques a sus lados, greens de reducido tamaño y la influencia habitual del viento, habitual en el Estrecho de Gibraltar. Por eso, la precisión pasa a ser un factor determinante que Rahm Sergio García y los otros españoles en competición deberán tener muy presente.