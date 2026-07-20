Tour de Francia 2026 | Etapa 16, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Évian-Les-Bains y Thonon-Les-Bains

La Grand Boucle se reanuda tras la última jornada de descanso con una crono de 26 kilómetros para la que Tadej Pogacar y Remco Evenepoel parten como grandes favoritos entre los que pelean por la clasificación general

Llega la contrarreloj del Tour de Francia 2026. Tras una merecida jornada de descanso para todos, este martes 21 de julio se celebra en un recorrido de 26,1 kilómetros entre Évian-Les-Bains y Thonon-Les-Bains la etapa 16 de la ronda gala, una en la que los favoritos al podido deben darlo todo una vez más.

Aunque el primer puesto de Tadej Pogacar parece intocable, será sin duda un día esencial para que Remco Evenepoel afiance su segunda plaza, mientras que otros como Paul Seixas o Isaac del Toro deben intentar minimizar daños ante el portento belga del equipo Red Bull Bora.

En clave española también debe darlo todo Juan Ayuso, quien tras perder mucho tiempo en Los Alpes necesita hacer una buena crono para mantener vivas sus esperanzas de subirse al podio en los Campos Elíseos. Actualmente está a 1:30 minutos de Paul Seixas, tercero en la clasificación.

Perfil de la etapa 16 del Tour de Francia 2026

Después de aprovechar la jornada de descanso para sacar conclusiones de lo vivido durante el fin de semana, el pelotón vuelve a la competición con una etapa que brinda un respiro a quienes sufrieron en los Vosgos y en las grandes ascensiones alpinas. No obstante, el recorrido dista mucho de ser una jornada tranquila junto al lago Lemán. El trazado reparte prácticamente a partes iguales la subida, el descenso y los tramos llanos, dando forma a un recorrido muy exigente que solo los corredores con más experiencia y capacidad para gestionar el esfuerzo podrán afrontar con garantías.

Horario Tour de Francia 2026, etapa 16 del 21 de julio

- Salida: desde Évian-Les-Bains (Francia) a las 12:45 horas

- Llegada: en Thonon-Les-Bains (Francia), prevista alrededor de las 17:30.

Dónde ver por televisión y online la 16ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 16 del Tour de Francia 2026 a partir de las 13:30 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.