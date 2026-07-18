Se repita la historia con Tadej Pogacar y Juan Ayuso lo termina pagando

El esloveno no tiene piedad y revienta la carrera en la última subida para volver a mostrar la debilidad de Jonas Vingegaard y complicar en gran medid el podio del ciclista español de Lidl-Trek

El Tour de Francia 2026 es tal y como lo esperábamos. Aunque no faltan valientes como Florian Lipowitz, Paul Seixas o Richard Carapaz, el gran capo de la carrera sigue siendo un Tadej Pogacar que gana cuándo y cómo quiere, justo lo que ha hecho en esta 14ª etapa de la ronda gala para lanzar el ataque definitivo en el último puerto para dejar a absolutamente todos sus contrincantes sin respuesta.

En lo que concierne a la presencia española, Juan Ayuso sufrió el hachazo del genio esloveno de UAE y no pudo estar en meta con los mejores. ¿Y el equipo Movistar? Pues de nuevo en fuga, pero sin suerte, con Pablo Castrillo y Einer Rubio.

Tadej Pogacar, 25 victorias y acariciando el quinto Tour

A Pogacar no hay quien le tosa. Si antes de echar a rodar todos vaticinaban que iba a dominar con mano de hierro, la carretera no ha hecho sino demostrar que tenían razón. No solo no sufre sea cuál sea el ritmo, sino que cuando ataca no hay nadie que le salga ni a rueda...

Con la de este sábado son ya cuatro las victorias que acumula Pogacar en la presente edición de la mítica ronda gala al imponerse en la etapa de Le Markstein, donde ya ganó hace tres años. Por cierto, triunfo que le permite sumar 25 triunfos en la Grand Boucle y afianzar el liderato de la carrera.

Con este triunfo, el ciclista del UAE, camino de conquistar su quinto Tour, empata a 25 triunfos con el francés André Leducq y ya solo tiene por delante a tres hombres, el francés Bernard Hinault (28), el belga Eddy Merckx (34) y el británico Mark Cavendish (35).

Juan Ayuso, a base de sudor y lágrimas

Si algo no se le puede echar en cara al alicantino de Lidl-Trek es su tesón sobre la bicicleta. Lejos de tomarse su primer Tour como líder con cierta calma, el de Lidl-Trek está cumpliendo con creces con su persecución del anunciado podio; tanto es así que hoy solo ha cedido ante el ataque de Pogacar, momento en el que ha pagado su esfuerzo anterior para perder tiempo con otros que pelean por el podio como Paul Seixas, Isaac del Toro o el propio Vingegaard.

Al ser tan exiguas las diferencias antes de la etapa, Ayuso no ha podido mantener el maillot blanco, el cual recae ahora en un Seixas que no solo aguantó a Vingegaard, sino que le batió en línea de meta; eso sí, el segundo en entrar fue Isaac del Toro.