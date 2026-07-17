Tour de Francia 2026 | Etapa 14, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Mulhouse y Le Markstein Fellering

En la etapa del sábado, 18 de julio, el pelotón recorrerá 155,3 km entre Mulhouse y Le Markstein Fellering, en un día donde esperan los principales puertos de montaña de los Vosgos

La hora de la verdad en el Tour de Francia ha llegado. Tanto que hasta el esloveno Tadej Pogacar, líder en solitario, está incluso guardando fuerzas, como así ha hecho en la 13ª etapa.

El ciclista del UAE tiene ganas de brillar este sábado: "Es una etapa realmente preciosa, la recorrí con Isaac y lo disfrutamos mucho. Es un buen lugar para hacerte ciclista".

El Tour de Francia 2026 celebra una nueva etapa de montaña que puede ser importante en la pelea por el podio. En la etapa del sábado, 18 de julio, el pelotón recorrerá 155,3 km entre Mulhouse y Le Markstein Fellering, en un día donde esperan los principales puertos de montaña de los Vosgos.

Perfil de la etapa 14 del Tour de Francia 2026

La 14ª etapa del Tour de Francia 2026 es una etapa de montaña en los Vosgos. Un macizo quizá menos conocido que los habituales, pero que promete espectáculo. Esta jornada presenta un desnivel positivo de 3.800 m durante un recorrido de 155,3 km tan exigente como dinámico.

Hay cuatro puertos de montaña, de lo que tres son de primera categoría. Y el primero espera casi nada más empezar: apenas a unos treinta kilómetros de la salida de Mulhouse, los ciclistas atacarán el Grand Ballon, un puerto de 1ª con 21,5 km al 4,8% de desnivel.

El pelotón iniciará después un largo descenso hasta los pies del col du Page (2ª categoría, con 9,8 km al 4,7% de pendiente media). Y para terminar, dos puertos de primera: el Ballon d'Alsace (8,9 km al 6,9%) y el col du Haag (11,2 km al 7,3%).Si bien las subidas del Page y del Haag son nuevas en la historia del Tour de Francia, el Ballon d'Alsace se habrá escalado un día antes, durante la 13ª etapa del Tour de Francia de 2026.

Horario Tour de Francia 2026, etapa 13 del 17 de julio

- Salida: desde Mulhouse (Francia) a las 13:30 horas

- Llegada: en Le Markstein Fellering (Francia), prevista alrededor de las 17:24.

Dónde ver por televisión y online la 14ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 14 del Tour de Francia 2026 a partir de las 13:15 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.