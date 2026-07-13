Pogacar, acusado de cargarse el ciclismo

José Joaquín Rojas, director del Movistar Team, se ha pronunciado sobre la supremacía que está ejerciendo el esloveno y su equipo, el UAE, en el Tour de Francia

Nueve etapas ha tardado Pogacar en dejar visto para sentencia el Tour de Francia. O igual menos, porque el disfraz de favorito lo llevó siempre. Incluso antes de subirse a la bicicleta en tierras galas.

Pero ahora que la clasificación habla por sí sola, son muchos los que manifiestan que es un extraterrestre y que su participación le quita aliciente a los certámenes.

Y el último en hacerlo ha sido José Joaquín Rojas, director del Movistar Team: "El Tour está decidido a favor de Pogacar y su equipo ejerce un dominio sobre el resto jamás conocido".

Aprovechando el primer día de descanso que vive la ronda gala, Rojas ha expresado lo que la mayoría siente: "Todos pensamos que el Tour está más que decidido. Pogacar está por encima de todos y, además, tiene el equipo más potente, más aplastante y avasallador que jamás hemos visto en estos últimos años".

El resto de etapas que ganará Pogacar en el Tour

El técnico murciano avisa que la victoria, además, va a ser una paliza histórica. Ahora mismo, Pogacar aventaja a su inmediato seguidor en la general, el danés Jonas Vingegaard, en 3.42 minutos, pero según él la cosa no quedaría aquí: "No solo es que el Tour esté resuelto, es que, por ejemplo, la etapa de mañana en Le Lioran la ganará Pogacar, la siguiente de montaña también, y la decimoquinta (Plateau de Solaison), y la crono, y la de Alpe D'Huez.... Ganará 6 etapas y se llevará un pastel muy grande".

Y en este sentido, el director de Movistar Team cree que se está cargando el ciclismo poco a poco: "Mucha gente dirá que si no puede hacer nada prefiere quedarse en casa. Respeto su decisión y la de su equipo, pero lo de ayer fue un sinsentido".

Sobre la estrategia que llevó su equipo en la novena etapa ha mostrado su total desacuerdo: "No entendí nada de lo que hizo el UAE. Hablo con el 85 por ciento de directores y todos piensan lo mismo. Ayer, desde la última subida, había 23 km de bajada hasta meta, por lo que era difícil que ganara Pogacar. El UAE podía haber metido algún corredor delante para buscar la etapa, pero no lo hizo. UAE puede hacer lo que quiera porque esto es ciclismo, pero luego hay otras normas no escritas que convendría respetar".

Por último, ha sentenciado al esloveno con una frase lapidaria: "No sé si eso hace un flaco favor al ciclismo. Cada uno tiene su punto de vista, pero para mí, sí. Yo creo que al final se carga parte del espectáculo porque lo bonito en el ciclismo es que haya lucha por los distintos objetivos".

El objetivo de Movistar Team en el Tour de Francia

Movistar llegó a la salida de Barcelona con el objetivo de estrenar nuevo líder, con el belga de 23 años Cian Uitjdebroeks, pensando en un puesto entre los 10 primeros, pero las ilusiones se vinieron abajo en la crono inaugural por equipos.

"Veníamos con el objetivo de intentar hacer top 10 con Uitjdebroeks y ya vimos el primer día que pasaba algo raro en la crono por equipos. Al segundo día por la noche estaba con alguna décima de fiebre y al tercero tuvo problemas de estómago. Tomamos la difícil decisión de mandarlo para casa porque era lo mejor para él, y yo creo que acertamos", ha confesado Rojas.

Pese a ello, cree que todavía tiene cosas por las que luchar: "La línea a seguir será meternos en las fugas para intentar lograr una victoria de etapa. Eso es lo que hemos hecho hasta día de hoy. En todas las escapadas ha habido corredores nuestros, eso demuestra que lo intentamos. Yo creo que estos chavales se merecen una victoria porque luchan desde inicio hasta el final", finalizó.