El equipo Movistar se queda sin líder y cambia de planes sobre la marcha

Los telefónicos siguen sin encontrar la suerte en el Tour de Francia, y eso que en esta ocasión dejaron en casa a Enric Mas para dar la oportunidad a su fichaje estrella, un Cian Uijtdebroeks que solo ha durado seis días en carrera...

Siempre se ha dicho 'lo que mal empieza, mal acaba' y, en caso del equipo Movistar, no iba a ser menos. La primera etapa del Tour de Francia 2026, la de la contrarreloj por equipos, dejó claro que algo no iba bien al ver al líder de la estructura española, Cian Uijtdebroeks, quedar descolgado y hacer que sus compañeros levantasen el pie. Pues bien, seis días después ha dejado al equipo sin líder.

Cian Uijtdebroeks abandona en el Tourmalet

Después de que el Movistar Team anunciase que el ciclista belga estaba pasando un proceso febril, en la sexta etapa de la Grand Boucle este se ha despedido de la carrera de manera definitiva. Si bien el jefe de filas llegaba a su primera ronda gala con la ambición de acabar entre los diez primeros, las enfermedades han terminado por empujarle al abandono en la sexta etapa, exactamente durante el ascenso al Tourmalet.

El corredor, de 23 años, sufría una gastrointeritis y diarrea que ya habían comprometido su continuidad en la carrera durante los días anteriores, pero se había aferrado a continuar. Sin embargo, la primera gran etapa de montaña fue demasiado para el corredor, que no pudo con las rampas del durísimo Tourmalet y obliga a los telefónicos a cambiar de planes.

Una historia que se repite en el equipo Movistar

A los telefónicos les toca reinventarse, pero no desde la nada. Para empezar cuentan con piezas de primer nivel entre los que se encuentran Raúl García Pierna o Pablo Castrillo, pero es que además hablamos de un contexto que no es para nada desconocido, ya que en anteriores Tour ya tuvieron que reinventarse.

Aunque nunca es plato de buen gusto, en las anteriores carreras francesas las cosas tampoco salieron como se esperaba con Enric Mas y hubo que cambiar el chip para pelear por etapas y olvidarse casi por completo de pelear la general. Ahora el panorama es prácticamente idéntico tras el adiós de Cian Uijtdebroeks.

"Te esperamos pronto de vuelta"

Casi como si fuese casi inevitable el adiós de su jefe de filas, en el equipo Movistar parecían tener ya preparado el mensaje de despedida para su corredor, del que esperan mucho en el futuro pese a haberse llevado un enorme varapalo en el presente. "Lo ha dado todo para seguir en carrera, pero finalmente no ha podido continuar. Mucho ánimo, Cian. Te esperamos pronto de vuelta", comentan a través de sus redes sociales.