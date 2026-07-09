Tadej Pogacar echa el cierre al Tour de Francia

Tal y como se esperaba desde que se conoció el recorrido de la ronda gala en su edición de 2026, la sexta jornada, con subida al mítico Tourmalet, ha sido decisiva de cara a la clasificación general

Lo de Tadej Pogacar es una auténtica locura. Si bien a nadie escapa que es el mejor ciclista del momento (y puede que de la historia), ello no quita que con el Tour de Francia como escenario siempre se espera que haya batalla y que tenga que sudar para imponer su ley. Pues bien, en este 2026 van seis etapas y ya ha echado el cierre a la ronda gala. El Tourmalet y un destrozó a todos sus rivales –dejando a Jonas Vingegaard a casi tres minutos– así lo atestiguan.

¿Y la actuación española? Pues se salvó cuando peor pintaban las cosas. Juan Ayuso se vio descolgado en el Col de Aspin, pero supo recuperarse y entrar en meta con el grupo de favoritos más allá de los ya mencionados, Pogacar y Vingegaard.

Tadej Pogacar y cómo competir sin límites

A sus 27 años Pogacar no tiene límites. En un escenario Patrimonio de la Humanidad definido como "Coliseo de la naturaleza" por Victor Hugo, el doble campeón del mundo aportó la grandeza del maillot arcoíris poniendo la firma a una fuga en solitario de 43 km en la que acabó con las ilusiones de todos los rivales.

El esloveno entró en meta señalando el cielo, que en ese maravilloso paraje no está tan lejos de los héroes del ciclismo. El jefe del UAE endosó tiempos que se antojan casi definitivos. Vingegaard llegó entregado a 2.42, batido, admitiendo lo que hay. A 2.57 el resto del top 10, con Del Toro, Evenepoel, Seixas, Ayuso y Lipowitz.

Destrozo total. Pogacar no esperó más. Buen día un decorado con el Tourmalet y Gavarnie para lucirse. La historia y la belleza envolvieron al hombre que pronto se unirá a Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain en el "Club de los 5 Tour". La renta obtenida le pone en bandeja el Tour. Vingegaard se lamenta a 2.42, el amigo mexicano Del Toro a 3.22, Evenepoel a 3.30, Ayuso, quinto y primer español a 3.34 y Seixas a 3.55.

"Solo queríamos dinamitar la carrera"

Ya en meta como nuevo líder del Tour de Francia, el genio esloveno comentó la jugada de su equipo, aclarando que el plan no era vestirse de amarillo, sino simplemente romper la carrera y ver hasta qué punto podían contestar los rivales.

"Teníamos mucha motivación con esta etapa, todo el equipo desde por la mañana lo decía en el desayuno y yo me desperté a las 7 de la mañana, muy nervioso y le dije a mi madre que íbamos a dinamitar la carrera. Pero no esperábamos tantas diferencias y el líder se ha caído y por eso ha perdido el maillot amarillo. Me hubiera gustado que lo hubiera mantenido, ha sido una pena que se haya caído y espero que se recupere y pueda acabar el Tour", comenta sobre el noruego Torstein Traen, que cedió el maillot amarillo.

Sorprendido por las diferencias

Tal cual suena. Pogacar lanzó el ataque que tantos esperaban en el Tourmalet, pero no tenía nada claro que le fuese a ser para dar un golpe sobre la mesa tan grande como para que se de ya por hecho su quinto Tour.

"No esperaba que tuviéramos tantas diferencias, el plan era dejarlo todo y que pasara lo que fuera. Podíamos haber explotado, pero nos ha salido bien, el equipo ha hecho un gran trabajo. No me esperaba tener tanta ventaja, en mi cabeza lo he dejado todo, que pasara lo que fuera. No pensaba en cuántos minutos les iba a meter, solo que tenía que ir a tope hasta la meta", comenta antes de certificar su gran estado de forma.

"Esto confirma que hemos preparado muy bien este Tour. Ahora tenemos un par de días en los que podemos relajarnos un poco, aunque siempre hay que mantenerse atentos y el equipo tendrá que seguir trabajando", sentencia.