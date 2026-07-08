Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 5ª etapa: Vingegaard salva los muebles

La primera llegada al sprint de la presente edición de la ronda gala ha ido acompañada de una importante caída que ha estado cerca de complicar la pelea por la clasificación general del ciclista danés del equipo Visma

Debía ser un día de transición, pero si algo nos ha enseñado la historia es que en el Tour de Francia no hay nada de eso. Tras muchos kilómetros de impasse con un solo escapado –Baptiste Veistroffer–luchando contra la realidad, los últimos kilómetros tuvieron la emoción esperada en la preparación del sprint, y también la no deseada con una dura caída que descolgó a los favoritos de la general, sobre todo a un Jonas Vingegaard al que finalmente los jueces de carrera no picaron tiempo.

La victoria de Olav Kooij

El debutante neerlandés del equipo Dechatlon abrió su palmarés en la ronda gala al alzar los brazos como vencedor de la quinta etapa, disputada entre Lannemezan y Pau sobre 158,3 km, tras los que superó a los grandes favoritos de la velocidad, en una jornada en la que mantuvo el maillot amarillo el noruego Torstein Traeen (Uno X).

Kooij, exgregario de Jonas Vingegaard en el Visma, hizo bingo en su estreno en la Grande Boucle. Considerado como una de las joyas del ciclismo neerlandés, fue capaz de superar con autoridad a los mayores especialistas, como Max Kanter, Tim Merlier, Philipsen, Girmay y Pedersen, quienes le siguieron en la clasificación.

Jonas Vingegaard salva el día

El final de la jornada fue caótico, sobre todo al estar marcado por un par de caídas que atrapó a varios corredores y dejó cortado a otros que no pudieron hacer su función de lanzamiento. Entre ellos cayó el líder y Seixas perdió comba, aunque al final entró con los favoritos en una jornada de transición que se cerró en 3h.29.07, a una media de 45,4 km/hora.

También terminó respirando tranquilo Jonas Vingegaard. El danés del equipo Visma entró en meta varios segundos después de Tadej Pogacar, pero los jueces de carrera estimaron que debían darles el mismo tiempo al no haber espacios abiertos entre los diferentes corredores que entraron entre ambos.

Clasificación de la 5ª etapa del Tour de Francia 2026

1º Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) - 3h 29:07

2º Max Kanter (XDS Astana Team) - m.t.

3º Tim Merlier (Soudal Quick-Step) - m.t.

4º H. Artz (Lotto Intermarché) - m.t.5º Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) - m.t.

6º Biniam Girmay (NSN Cycling Team) - m.t.

7º Mads Pedersen (Lidl-Trek) - m.t.

8º Milan Fretin (Cofidis) - m.t.9º Anthony Turgis (TotalEnergies) - m.t.

10º Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) - m.t.11º Jenno Berckmoes (Lotto Intermarché) - m.t.

12º Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) - m.t.13º Clément Russo (Groupama-FDJ United) - m.t.

14º Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) - m.t.15º Dorian Godon (Netcompany INEOS Cycling Team) - m.t.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

1º Torstein Traaen (Uno-X Mobility) - 16h 32:07

2º Sean Quinn (EF Education-EasyPost) - a 28"3º Mathias Vacek (Lidl-Trek) - a 3:50

4º Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) - a 7:535º Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - m.t.

6º Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) - a 8:067º Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) - a 8:16

8º Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) - a 8:179º Juan Ayuso (Lidl-Trek) - a 8:20

10º Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) - a 8:4111º Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 9:18

12º Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) - a 9:2113º Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG) - a 9:23

14º Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 9:10

15º Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 9:15