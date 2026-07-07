Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 4ª etapa: Un nuevo líder en la general

El pelotón principal llegó a 13 minutos, tranquilo, unido. Pogacar suelta el maillot amarillo hasta nuevo aviso

El danés Mads Pedersen (Lidl Trek) fue el más audaz entre los héroes de la escapada del día y logró imponerse con autoridad en la cuarta etapa del Tour de Francia, disputada entre Carcasona y Foix sobre 181,9 km, en la que fue agraciado con el maillot amarillo el noruego Traeen Torstein (Uno X), quien heredó la prenda del esloveno Tadej Pogacar en un día de "descanso" para los favoritos.

Pedersen (Tollose, 30 años) no faltó a la primera cita de los aventureros y se mostró imbatible en un final al esprint con 10 supervivientes de la multitudinaria escapada del día. El danés, campeón del Mundo en 2019 y perteneciente al "club de ganadores de etapa en las tres grandes", no dio opción. Lanzó el esprint de lejos y celebró su segundo éxito en el Tour.

Alzó los brazos eufórico con un tiempo de 4h.10.45, en una jornada marcada por el calor abrasador, a una media de 43,5 km/hora. Batió al estadounidense Sean Quinn (EF Education) y al combativo español Raúl García Pierna. Otro ciclista del Movistar, Pablo Castrillo, entró noveno.

En octavo lugar pasó el nuevo líder, el noruego Traeen Torstein, nacido en Honefoos hace 30 años, el mismo que lució el maillot rojo de líder en la Vuelta a España 2025 durante 15 días, aprovechando una fuga permitida. Aquella vez le quitó el maillot a Vingeggard; esta vez, a Pogacar.

El pelotón principal llegó a 13 minutos, tranquilo, unido. Objetivo cumplido para Pogacar: dejar el maillot amarillo hasta nuevo aviso. Pelear todas la etapas y desgastar el equipo no es rentable. El rey del Tour y aspirantes ya tendrán tiempo de asomar la cabeza.

La general sufrió un vuelco total, ficticio en realidad, ya que los favoritos quedaron con las mismas diferencias. Torstein pasa al mando, le sigue Quinn con el mismo tiempo y el checo Vacek a 3.50. Pogacar aparece cuarto a 7.53 al frente de la alta jerarquía. Tortstein es el tercer noruego líder en el Tour, después de Thor Hushov y Alexander Kristoff.

El Tour toma medidas contra la ola de calor

Los ciclistas del Tour de Francia han podido avituallarse, sobre todo en líquidos, durante más kilómetros de los inicialmente autorizados en esta cuarta etapa, una medida adoptada por los organizadores en acuerdo con la Unión Ciclista Internacional (UCI) ante las elevadas temperaturas que se registran.

Un protocolo que la UCI anunció en un comunicado que puede extender también a las siguientes etapas, cuando los termómetros en el sur del país, por donde discurre la carrera estos días, superarán los 40 grados.

Quinta etapa, primera fiesta para los esprinters

Por fin llega la primera oportunidad clara para los velocistas en la quinta etapa que se disputa este miércoles entre Lannemezan y Pau, de 158,3 km. Los equipos de los "guepardos" tratarán de evitar escapadas incómodas y propiciar la llegada al esprint. La Cota de Baleix (3a, 1,3 km al 7,5) no debería cambiar el pronóstico.

Resultados de la 4ª etapa del Tour 2026

1º Mads Pedersen (Lidl-Trek) - 4h 10:45

2º Quinn Simmons (Lidl-Trek) - m.t.

3º Raúl García Pierna (Movistar) - m.t.

4º Marco Frigo (NSN) - m.t.

9º Pablo Castrillo (Movistar) - m.t.

General del Tour de Francia 2026

1º Torstein Traaen (Uno-X) - 13h 02:46

2º Sean Quinn (EF) - m.t.

3º Mathias Vacek (Lidl-Trek) - 3:50

4º Tadej Pogacar (UAE) - 7:53

9º Juan Ayuso (Lidl-Trek) - 8:20