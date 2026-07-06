Pogacar le borra la sonrisa a Vingegaard en los Pirineos

El esloveno ya se ha enfundado el maillot amarillo tras imponerse en la tercera etapa y firmar su victoria número 22 en la ronda gala

El esloveno Tadej Pogacar rubricó el poderío físico y táctico del UAE enfundándose el maillot amarillo tras imponerse en la tercera etapa del Tour de Francia disputada entre Granollers y Les Angles (Pirineos orientales), de 195,9 km y 3.850 metros de desnivel, por lo que suma su victoria número 22 en la "grande boucle".

Pogacar (Klanec, 27 años) volvió a encontrar momentos mágicos en Pirineos, su paraíso, donde ha logrado 10 de las 22 victorias en el Tour. Un golpe de autoridad en Les Angles, sin arrasar, pero dejando claro que si su equipo invierte en esfuerzo, él se ocupa de hacer una obra de arte.

En esta ocasión subió al poder con un esquema similar al de Montjuic, donde regaló la etapa a Del Toro. Sus hombres controlaron y echaron abajo la fuga, luego tensaron a la hora de la verdad cerca de meta con el mexicano de nuevo como figura estelar, y remate incontestable. Sin grandes daños colaterales. Sacó 2 segundos a Vingegaard y Carapaz y 4 a Seixas, Evenepoel, Del Toro y Ayuso.

Regreso a la prenda amarilla, la que pretende enfundarse en París el 26 de julio con su quinto título. De momento iguala en tiempo con Vingegaard, su rival, el hombre a batir. Evenepoel es tercero a 23, Del Toro le sigue a 24, Ayuso a 27 y Seixas a 48.

Esta victoria le sitúa un paso más en la historia. Ya es el quinto corredor con más triunfos en el Tour, con 22 empatado con Derrigade. Le superan Cavendish (35), Merckx (34) e Hinault (28)

"Siempre es un sueño vestir de amarillo en el Tour, a cualquier edad, cualquier día, es algo es especial e intento disfrutar siempre de la carrera y de ser el líder", comentó en meta Pogacar.

Comienzo explosivo, fuga tardía y control del UAE y Visma

El tercer capitulo se lanzó desde Granollers hacia territorio francés con elevado calor, pendiente del incendio que asola una parte del pirineo oriental y con ausencia de público en las cunetas francesas, sobre todo en el ascenso final. La seguridad en el Tour, es lo primero.

Jornada muda en la zona decisiva, pero expresiva desde el banderazo de salida. Enseguida se desató la locura de ataques camino de la Cota de Saint Feliu de Codines (3ª,7,7 km al 4,5), donde nombres ilustres se mostraron, y otros se descolgaron. Cedió Uitjdebroeks, líder del Movistar, quien no se entona; también Lenny Martínez, Arensman y el efímero líder de la montaña Alex Molenaar (Caja Rural).

Despedida de Cataluña con el pelotón en los talones

Al paso por Puigcerdà, A 43,8 de meta, la caravana del Tour ingresó en territorio galo, despidiéndose de una intensa semana protagonizada por "Le Grand Départ de Barcelona". Una dotación de bomberos catalanes despidieron al pelotón del territorio español. Ya se rodaba en la zona del silencio, aunque no total. Los aficionados aparcados desde días antes con sus caravanas tuvieron "permiso" especial para ver el paso del Tour.

El guion lo tenía escrito el UAE, la escuadra que dio la cara en todo momento. Restaba el ascenso a Les Angles, uno de los paraísos de la BTT en el pirineo oriental, un repecho corto de apenas 2 km al 6,5 por ciento. Ningún muro, pero después de casi 200 km, eso le pareció a más de uno.

Pogacar remata la faena de un equipo imbatible

No hubo ataques estridentes en el puerto pirenaico, ofensivas lejanas marca de la casa, pero Pogacar tenía su carta guardada desde que decidió a mitad de carrera que iba a luchar por el triunfo. En el tramo duro del ascenso muchos lucharon por la posición, incluido el Lidl Trek para lanzar a Ayuso, pero el UAE puso orden de inmediato.

Fundamental la maniobra de Del Toro a 500 metros de meta. Con su maillot verde, el mexicano puso en fila a los favoritos. Vingegaard aguantó como pudo, pero cedió unos metros, lo mismo que Carapaz. Algo más forzados apretaban los dientes Ayuso y Seixas-

La lanzadera mexicana la aprovechó Pogacar para salir disparado hacia un nuevo triunfo y por el maillot amarillo. La bonificación y el puestómetro lo antepuso a Vingegaard. El duelo está servido. El danés solo ha ganado al esloveno en los Alpes. Un dato a tener en cuenta.