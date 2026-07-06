Juan Ayuso se felicita por perder tiempo en la general del Tour de Francia

El líder del Lidl-Trek cree que el haber perdido el maillot blanco le va a venir bien en la ronda gala

Vingegaard, Pogacar y Evenepoel. Apenas llevamos dos etapas de Tour de Francia 2026 y apenas se ha disputado una contrarreloj por equipos y una etapa relativamente llana, con el esfuerzo final de Montjuic, y los tres grandes favoritos para ganar la ronda gala ya ocupan las tres primeras posiciones de la general. Por ese orden y con diferencias mínimas.

Los dos que le siguen son el ganador de la segunda etapa, el mexicano Isaac del Toro. Y un Juan Ayuso que cierra ese Top-5 a 19 segundos de Vingegaard, que cedió tres segundos en la etapa entre Tarragona y Barcelona y que perdió el maillot blanco al mejor joven que portaba tras el primer día.

El ciclista del Lidl-Trek, lejos de lamentarlo, se felicitaba de haber estado a la altura de los mejores en la primera prueba de fuego y, sobre todo, de haber perdido un maillot que, lo único que hace es quitarle horas de descanso tras cada etapa. Algo que, al menos ahora, tendrá que soportar su excompañero Del Toro.

"He perdido el maillot blanco, que mola llevarlo, pero me permite saltarme el protocolo", reconoce el de Jávea, que debía pasar por la zona de prensa y subir al podio tras cada etapa por llevar ese maillot. Ayuso admite, no obstante, que tras el palizón del sábado en la contrarreloj, perder sólo tres segundos con la cabeza es casi un triunfo. "Hoy no tenía piernas para ganar, así que el resultado es satisfactorio. He acabado en la parte delantera. (…) Ahora hay que seguir centrados en la carrera y seguir adelante", reflexionaba.

Juan Ayuso también valoraba lo que se iba a encontrar en la tercera etapa, en la que el Tour cruza los Pirineos y entra en Francia, con un puerto de 1ª intermedio que propiciará que se corte el pelotón, lo que hará que se busquen fugas antes, ya que los equipos no va a estar tan compactos para neutralizarlas.

"Va a haber fugas. Es un final duro, pero raro y no sabemos si la fuga llegará. No sabemos si el equipo de Vingegaard querrá tener el control... Yo intentaré librar el día. No hay terreno para diferencias importantes y habrá que pensar en el Tourmalet", que llega a mitad de semana.

Jonas Vingegaard no se siente intimidado

Tras estos primeros días de competición, el líder sigue siendo Jonas Vingegaard, que llegó junto a Del Toro, Pogacar y Evenepoel a la meta junto al Olímpico de Montjuic y que aguantó la ventaja obtenida en la primera jornada.

El danés sabe que el triunfo del mexicano, ayudado por Tadej Pogacar, es un toque de atención, pero no se siente intimidado por ello. "Pogacar y Del Toro representan una pareja muy fuerte. Será interesante ver cómo plantean la carrera jugando con ese factor. Sin duda, es algo que deberemos tener presente", señalaba el danés.

El líder del Team Visma se muestra tranquilo ante esta amenaza. "Todo va bien hasta ahora. No me puedo quejar. Llevo el maillot amarillo y estoy contento con cómo va la clasificación general hasta el momento", añadía.