Del Toro triunfa, Vingegaard mantiene el liderato y el Tour puede suspenderse

El ciclista mexicano, en su primera participación en el Tour, consiguió un triunfo de prestigio tras acelerar en la última subida. El incendio que se declaró en el municipio de Trévillach el pasado sábado mantiene en vilo a la ronda gala

El mexicano Isaac del Toro logró este domingo la victoria en la segunda etapa del Tour de Francia, con meta en la montaña barcelonesa de Montjuic, por delante de su jede filas en el UAE, el esloveno Tadej Pogacar, mientras que el danés Jonas Vingegaard mantuvo el maillot amarillo de líder.

En su primera participación en el Tour, Del Toro consiguió un triunfo de prestigio tras acelerar en la última subida, mientras que Pogacar frenó un poco para no distanciarle y atravesó la meta abrazado al mexicano.

Del Toro firmó la primera victoria mexicana en la ronda gala en 37 años, desde Raúl Alcalá, un triunfo que el de UAE calificó de "increíble".

"Esto lo significa todo para mi, soy un privilegiado de estar en este equipo, que ha confiando en mi desde el primer momento. Este es el fruto del trabajo de todo el equipo, no me lo puedo creer, es una locura", dijo el mexicano, que recordó que esta noche la selección de fútbol de su país se juega esta noche el pase a cuartos de final del Mundial en el que son anfitriones contra Inglaterra.

"Tenemos a once futbolistas que esta noche tienen que pasar a cuartos. Estar al mismo nivel de la selección en la carrera más importante del mundo es un sueño", comentó el corredor de 23 años.

Del Toro agradeció en especial a Pogacar que le permitiera ganar: "No sabes lo que significa para mi y para mi país. Es algo increíble".

Por detrás del dúo de UAE fue el belga Remco Evenepoel quien cruzó la meta, por delante de Vingegaard y del danés Thomas Johannesen. Las boficicaciones introdujeron algún cambio en la general.

Vingegaard sigue primero con 6 segundos sobre Pogacar, que pasa al segundo puesto, mientras que Evenepoel es tercero a 15 segundos. Del Toro es cuarto a 16 y el español Juan Ayuso, que cruzó undécimo la línea de meta a 3 segundos del ganador, se coloca quinto a 19 del líder, por delante del francés Paul Seixas a 42.

La etapa del lunes sigue en el aire

Las autoridades francesas van a tomar de aquí a que termine el día una decisión sobre la etapa del Tour de Francia del lunes, entre Granollers y Les Angles, teniendo en cuenta el impacto potencial del incendio en curso en el departamento francés de los Pirineos Orientales a unos 60 kilómetros del trayecto.

El prefecto del departamento, Pierre Regnault de la Mothe, señaló en una conferencia de prensa para dar cuenta del incendio que se declaró en el municipio de Trévillach, y que ha quemado más de 1.500 hectáreas, que la cuestión de la etapa del Tour "es un tema en el que se trabaja esta tarde".

"Podremos tomar una decisión de aquí al final del día", añadió el prefecto, que no quiso ir más allá. Fuentes de la organización de la carrera indicaron que están en contacto estrecho con la Prefectura sobre esa cuestión y que por ahora consideran exagerada la eventualidad de una suspensión.

Pero también recordaron que la decisión no les corresponde a ellos, sino al prefecto, que tiene en este momento muchas cosas de las qué ocuparse. En su cuenta de X, la Prefectura colgó esta tarde, después de las palabras del delegado del Gobierno, un mensaje en el que recordaba que mañana pasará por el departamento el Tour de Francia, y hace una serie de recomendaciones al público sobre cómo tiene que circular y aparcar para poder asistir a la etapa.

El fuego de Trévillach se declaró el pasado sábado a última hora de la tarde y esta mañana se reavivó, sobre todo a causa de la tramontana, el viento de la zona, en dirección de los municipios de Rodès, Ille-sur-Têt y Boleternère.

A primera hora de la tarde había 700 bomberos que estaban trabajando sobre el terreno, apoyados desde el aire por media docena de aviones y un helicóptero bombardero de agua.