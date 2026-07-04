Tour de Francia 2026 | Etapa 1, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Barcelona - Barcelona

La 113ª edición de la ronda francesa comienza el sábado 4 de julio con la disputa de la primera etapa en Barcelona, la cual tendrá un especial atractivo al tratarse de una contrarreloj por equipos en la los favoritos como Pogacar o Vingegaard ya tendrán mucho que decir

El Tour de Francia 2026 ya está aquí. Tras un año de espera que sin duda se hace largo cuando se trata de la mejor carrera con los mejores ciclistas del mundo, este 4 de julio se abre en Barcelona la 113 edición con una contrarreloj por equipos que hará que las espadas empiecen en todo lo alto, ya que cualquier despiste se puede acabar pagando muy caro.

Exacto, el interés es máximo, ya que veremos a los mejores equipos (UAE, Visma, Red Bull-Bora, Movistar...) medirse en la primera batalla por la clasificación general, una que puede poner ya a uno de los grandes aspirantes –llámese Tadej Pogacar o Juan Ayuso– en una posición de privilegio para encarar lo mucho que restará de carrera.

Sí, veremos a los mejores del mundo en un escenario idílico. En una ciudad monumental como es Barcelona no faltará el paso por la Sagrada Familia, una de las joyas arquitectónicas de la Tierra, ni un final realmente duro con la ascensión a Montjuic. ¡No se lo pierdan!

Perfil de la etapa 1 del Tour de Francia 2026

La primera etapa del Tour de Francia 2026 será una contrarreloj por equipos de 19,6 km con salida y llegada en Barcelona. El recorrido comenzará con un tramo muy rápido y prácticamente llano junto al litoral, atravesará el centro de la ciudad y concluirá con la exigente subida a Montjuïc, donde las rampas finales hacia el Estadi Olímpic Lluís Companys pueden marcar las primeras diferencias entre los favoritos a la clasificación general. Aunque el desnivel acumulado ronda los 200 metros, el trazado combina velocidad y técnica, premiando tanto la potencia colectiva de los equipos como la capacidad de los líderes para afrontar un final explosivo.

Horario y dónde ver por televisión y online la 1ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Tour de Francia 2026 se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 1 del Tour de Francia 2026 a partir de las 16:45 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player. Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.