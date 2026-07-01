Carlos Rodríguez toca fondo y Mikel Landa se lleva el palo más duro

Los ciclistas españoles se quedan sin Tour de Francia 2026 en una edición donde todas las miradas se ponen en Juan Ayuso

Mientras que Juan Ayuso va por primera vez como líder de un equipo (Lidl-Trek) al Tour de Francia 2026, el resto de bazas importantes en el ciclismo español ven cómo su protagonismo ha descendido o ha caído por completo por diferentes motivos.

El mismo equipo Movistar Team va a acudir sin un líder español a su 'carrera fetiche' después de mucho tiempo. El joven belga Cian Uijtdebroeks será la cabeza visible de un equipo telefónico en el que no ha podido estar Iván Romeo por enfermedad, pero en el que al menos los Javi Romo, Raúl García Pierna y Pablo Castrillo tratarán de dar la cara por el pelotón español.

El gran palo llegó durante este pasado fin de semana. Ciro Scognamiglio, de La Gazzetta dello Sport, adelantaba que Mikel Landa no iba a formar parte del Soudal Quick-Step en la ronda gala. "Mikel Landa no estará en la selección final de Soudal Quick-Step para el Tour de Francia 2026, tal y como nos confirmaron las fuentes esta mañana", indicó el pasado 26 de junio.

Mikel Landa no se ve para un Tour tan exigente

El adelanto era confirmado este martes por el propio equipo belga, que ofrecía su 'ocho' y en él no estaba el corredor español, que ya se perdió el pasado Giro de Italia tras lesionarse -fractura de pelvis- durante la Itzulia.

El propio ciclista alavés reconocía que su no presencia en el Tour era la decisión lógica después de que hubiera reaparecido en la Vuelta a Suiza y se hubiera demostrado a sí mismo que no tenía ritmo competitivo para una carrera de esta exigencia.

"Estoy muy decepcionado porque no estaré allí después de haberme perdido ya el Giro de Italia. Ha sido un año difícil hasta ahora, y después de tener problemas en el Tour de Suiza, me di cuenta de que no tiene sentido intentar ir al Tour. Ahora es importante descansar y recuperarme; y espero estar en la salida de la Vuelta dentro de dos meses", admite Mikel Landa.

El Ineos deja fuera a Carlos Rodríguez

El otro duro palo para el ciclismo español ha llegado este mismo miércoles en la convocatoria del Netcompany Ineos, que no contará con el granadino Carlos Rodríguez.

El ciclista granadino había corrido el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, Tour de Romandía y Volta a Catalunya para preparar la ronda gala, pero sus prestaciones ahí han hecho que el Ineos se decantara por Egan Bernal -que ya estuvo en el Giro- como líder del equipo. Y no mete a Carlos Rodríguez ni como apoyo.

"Este equipo cuenta con grandes ciclistas que el público disfruta viendo. Tendrán libertad para ir a por todas y competir agresivamente durante las tres semanas. La fortuna favorece a los valientes. No vinimos a este Tour para seguir la carrera, sino para marcarla", señala Geraint Thomas, director de competición del Netcompany Ineos, quien admite con ello que el objetivo serán pelear las victorias parciales con Bernal, Ganna, Kwiatkowski...

Carlos Rodríguez, quinto en el Tour 2023, aparecía en las previsiones como líder del conjunto británico, que está empezando a perder la paciencia con él después de haberlo renovado hace dos años.