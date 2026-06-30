El Movistar Team anuncia un equipo de campanillas para el Tour y sueña con reverdecer laureles

Cian Uijtdebroeks liderará al Movistar en Francia y estará acompañado con un gran equipo en la montaña y para luchar por las victorias de etapa

Si hay una carrera que, históricamente, el Movistar Team tiene marcada en rojo en el calendario, ésa es el Tour de Francia. La ha ganado históricamente con su anterior denominación, con Miguel Indurain, y la ha peleado con Olano, Quintana, Valverde...

En los últimos años ha acudido a ella con Enric Mas como líder y poco ha podido hacer en esa pelea, pero en esta ocasión va con un proyecto más ambicioso, liderado por el joven Cian Uijtdebroeks y le ha rodeado con un equipo para hacer algo grande.

El joven belga cambió el Visma por el Movistar Team por este motivo, porque el equipo telefónico le había asegurado que le quería para que fuera su líder en una grande como el Tour. Y Uijtdebroeks no desperdició esa oportunidad.

Su temporada, hasta ahora, está siendo discreta, pero ha puesto su mirada en el Tour y ha concentrado todo su calendario pensando en él. El séptimo puesto en el reciente Auvergne - Rhône-Alpes, donde acabó a poco más de 3 minutos de Del Toro, ya era un aviso de que iba a llegar bien al Tour. Y estas dos últimas semanas las ha utilizado para afinar su puesta a punto.

Castrillo y Rubio respaldan a Cian Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks tendrá compañeros de primer nivel para protegerse en la montaña y el Movistar Team también ha convocado opciones para poder pelear por las victorias de etapa, algo que intentó muchas veces en el paso Giro de Italia y se quedó a las puertas.

No está Iván Romeo, al que el Covid le ha apartado del Tour, pero sí el reciente campeón de España contrarreloj, el aragonés Pablo Castrillo, que puede ser el mejor lugarteniente para la montaña por detrás de un Einer Rubio que repite tras el Giro y que va a ser una pieza clave para el líder del grupo.

Junto a ellos también pelearán por las etapas Raúl García Pierna, uno de los que ya tiene triunfos este año; el ecuatoriano Jefferson Cepeda, que también cayó enfermo junto a Romeo en la Auvergne - Rhône-Alpes, pero que se ha recuperado a tiempo; y un Javi Romo que es la sorpresa del ocho del Movistar Team.

Javi Romo, la gran sorpresa del Movistar

El ciclista toledano corrió el Giro y no tenía previsto en principio hacer lo propio en el Tour de Francia. Sin embargo, la baja forma de Roger Adrià ha hecho que los técnicos del equipo español hayan apostado por él y, por ello, tendrá una nueva oportunidad para buscar algún triunfo sonado en la ronda gala. Su mejor actuación este año ha sido el séptimo puesto en la Itzulia.

Completan el equipo el portugués Nelson Oliveira y el alemán Michel Hessmann. El veterano ciclista luso de 37 años es el capitán y aportará la veteranía al grupo, mientras que Hessmann se ha ganado el puesto con sus actuaciones de este año, en las que ha aportado mucho trabajo al equipo telefónico, que se lo ha recompensado.

El Movistar Team aparece con un plantel ambicioso, que si bien no podrá luchar por la general, presumiblemente, ante los Pogacar o Vingegaard, sí que podrá estar en un segundo escalón varios años después. Y que, además, tendrá mimbres para pelear para llevarse una etapa en una grande, algo que no logran desde hace dos años.