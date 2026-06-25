El Movistar Team pierde a su gran estrella española para el Tour

El equipo español anuncia la importante baja de Iván Romeo para los Campeonato de España y para la ronda gala, para la que se había preparado a conciencia

Malas noticias para el Movistar Team a poco más de una semana de que arranque el Tour de Francia en Barcelona. El vallisoletano Iván Romeo no podrá estar en el Campeonato de España de este fin de semana, donde defendía su título y tampoco estará a punto para correr la cita gala. El motivo, un proceso gripal que arrastra y del que no ha podido recuperarse para poder competir.

El campeón del mundo sub 22 tuvo que retirarse, por este problema, del Tour Auvernia-Ródano-Alpes y no se ha podido entrenar con normalidad durante los últimos días, de ahí que haya decidido abortar su presencia en los Nacionales y el Tour y hace cambiar a su equipo la planificación de la temporada.

"Después del Dauphiné no he podido recuperar todo lo bien que hubiera deseado para preparar las carreras más importantes del año y hemos decidido junto al equipo médico no participar en los Campeonatos de España ni en el Tour", señalaba el propio ciclista vallisoletano del Movistar Team.

El propio equipo español reconocía el palo que suponía para ellos esta importante baja, pero asumía que la decisión era la mejor. "Tras valorar la situación junto a los servicios médicos del equipo, se ha optado por priorizar una recuperación completa antes de retomar la competición. Tanto el ciclista como la estructura consideran que la mejor decisión es centrar los esfuerzos en afrontar con garantías la parte final de una temporada en la que Romeo ha vuelto a confirmar su enorme progresión", aseguraba el conjunto telefónico.

Romeo, una baja importante para el Tour

Romeo estaba siendo hasta ahora una de sus mejores bazas y, de hecho, lideró el ranking de puntos en el equipo durante todo la primera parte de la temporada merced, sobre todo, a su victoria en la Vuelta a Andalucía, con la que compía la racha del Movistar de varios años sin ganar una carrera.

El equipo español lo había dosificado, había programado para él una concentración en altura durante el mes de mayo y le había reservado para correr la 'Dauphiné' y el Tour, pero se tuvo que retirar en la primera y no podrá estar en el segundo. Su ausencia no sólo resta potencial al equipo sino que deja a su líder, Cian Uijtdebroeks, sin una de sus principales ayudas.

"Es muy duro tomar esta decisión después de toda la preparación del año centrada en estos objetivos, pero no estaba en condiciones de preparar una gran vuelta", añade un Iván Romeo que tenía como objetivo revalidar su título de campeón de España, este fin de semana en Sabiñánigo.

El equipo español aún no ha ofrecido el plantel con el que correrá el Tour de Francia a partir de la próxima semana, pero tendrá que buscar una solución de urgencia para cubrir una baja que no tenía planificada y que podría ser clave en el resultado que obtenga en la ronda gala.