Matthew Brennan repite en Burgos y Enric Mas reserva fuerzas para el estacazo final

Triunfo al sprint del británico en Briviesca antes de la etapa reina, que decidirá el ganador de la Vuelta a Burgos 2026

El británico Matthew Brennan demostró de nuevo por qué está llamado a dominar las llegadas masivas en los próximos años y se impuso, por segunda vez en la Vuelta a Burgos 2026, en un final de etapa. El ciclista británico, primer líder de la ronda burgalesa, venció de forma ajustada en una etapa que discurrió entre Palazuelos de Muñó y Briviesca, y que se tuvo que decidir con la 'photo finish'.

Ha sido una etapa de transición antes del final de este sábado, que decidirá el ganador de la Vuelta a Burgos, y en el que los favoritos entraron en el grupo y no cambió nada en la clasificación general. Por ello, aunque desde la cuarta plaza, Enric Mas mantiene sus opciones de victoria en la jornada de alta montaña final, de 137 kilómetros, entre Caleruega y las Lagunas de Neila.

Como todos los días, se formó una escapada nada más comenzar, con la presencia de Josh Burnett (Burgos BH) y los corredores de Caja Rural Javier Ibáñez y Nil Aguilera, que lograron sacar casi cinco minutos al pelotón.

El Visma y el Red Bull-BORA controlan el final

Los escapados, ya con Aguilera descolgado, llegaron a puntuar en cabeza en el segundo paso de montaña, el Alto de La Varga, aunque Burnett, primero, e Ibáñez serían neutralizados cuando aún restaban más de 25 kilómetros para la llegada.

A partir de ahí, los equipos de los velocistas, Visma-Lease a Bike y Red Bull-BORA-hansgrohe principalmente, marcaron el ritmo y no dieron opción a ninguna aventura. Todo estaba decidido a llegar en grupo y así ocurrió. En el sprint, Brennan se impuso a Pithie y a David González.

Los puestos de cabeza siguen igual, con Felix Gall como líder, con seis y siete segundos de ventaja sobre Ciccone y Onley, respectivamente, y 27 sobre el mallorquín del Movistar Team Enric Mas.

Clasificación de la etapa 4 de la Vuelta a Burgos 2026

1. Brennan, Matthew (Team Visma | Lease a Bike) 04:01:12

2. Pithie, Laurence (Red Bull-BORA-hansgrohe) m.t.

3. González, David (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) m.t.

4. Leitão, Iúri (Caja Rural-Seguros RGA) m.t.

5. Mayrhofe,r Marius (Tudor Pro Cycling Team) m.t.

6. Brustenga, Marc (Equipo Kern Pharma) m.t.

7. Renard, Alexis (Cofidis) m.t.

8. Loulergue, Victor (Groupama-FDJ United) m.t.

9. Erzen, Zak (Bahrain Victorious) m.t.

10. Munoz, Hodei (Euskaltel-Euskadi) m.t.

Clasificación general de la Vuelta a Burgos tras la etapa 4

1. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) 16:19:30

2. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) + 06

3. Onley, Oscar (Netcompany INEOS Cycling Tea) + 07

4. Mas, Enric (Movistar Team) + 27

5. Rondel, Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 29

6. Pellizzari, Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 43

7. Tulett, Ben (Team Visma | Lease a Bike) + 49

8. Bisiaux, Léo (Decathlon CMA CGM Team) + 55

9. Widar, Jarno (Lotto-Intermarché) + 56

10. Berthet, Clément (Groupama-FDJ United) + 01:00

11. Aparicio, Mario (Burgos Burpellet BH) + 01:00

12. Tuckwell, Luke (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:07

13. Vanhuffel, Matteo (Team Picnic PostNL) + 01:07

14. Meehan, Jamie (Cofidis) + 01:13

15. Beloki, Markel (EF Education-EasyPost) + 01:13