Oficial: Tadej Pogacar regresa a La Vuelta siete años después

El genio esloveno sigue los pasos de Jonas Vingegaard y espera completar también en este año 2026 el trío de las tres grandes rondas ciclistas con la que sería su primera Vuelta a España –ya ha ganado cinco veces el Tour de Francia y una vez el Giro de Italia–

Se han acabado las especulaciones de un plumazo. El equipo UAE Team Emirates-XRG ha confirmado el regreso del esloveno Tadej Pogacar, reciente campeón del Tour de Francia y su corredor insignia, a La Vuelta de España siete años después de su última participación en la mític prueba española.

Sobra decir que el flamante pentacampeón de la Grande Boucle será el hombre a batir y tratará de hacerse con la única ronda que le falta en su dilatado palmarés, una prueba en la que no participaba desde su debut en 2019, cuando concluyó en tercera posición y consiguió tres victorias de etapa cuando podemos decir que era un completo desconocido.

Tadej Pogacar lidera un espectacular equipo UAE

En cuanto a los compañeros con los que contará Pogacar en busca de la victoria final en Granada, podemos decir que el equipo UAE tomará la salida en Mónaco con una alineación equilibrada y experimentada, con la que el equipo emiratí busca consolidar los éxitos del Tour de Francia. Así, junto a Pogacar estarán João Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak e Ivo Oliveira.

Como decíamos, la 81ª edición de La Vuelta arrancará el 22 de agosto con una contrarreloj individual en Mónaco antes de atravesar Francia y Andorra rumbo a España, donde concluirá el 13 de septiembre en la ciudad de Granada. Se prevé que el recorrido sea uno de los más duros de los últimos años, con siete finales en alto, dos contrarrelojes individuales y 3.275 kilómetros de competición antes de alcanzar la etapa final en la ciudad nazarí.

El retorno de Pogacar también tendrá un intenso sabor español, ya que la escuadra emiratí llega con el joven Pablo Torres, quien debutará en una gran vuelta tras una sólida campaña en 2026. En esta ocasión el equipo estará dirigido por los directores deportivos Marco Marcato, Manuele Mori y Tomas Gil.

El genio esloveno, emocionado con su regreso

En el comunicado emitido por UAE se incluyen palabras del propio Pogacar, quien no esconde su entusiasmo de cara a volver a una carrera que supuso el punto inicial de lo que ha terminado siendo una trayectoria imparable.

"Me emociona anunciar que regreso a La Vuelta. Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país que me encanta visitar y en el que me gusta competir, y creo que es el momento adecuado para volver. La motivación es alta para terminar el año de la mejor manera y la Vuelta será un objetivo importante. El equipo es fuerte y esperamos lograr buenos resultados", expresa.