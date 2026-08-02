El Movistar Team triunfa en Getxo con su mejor ciclista del año y celebra su renovación

Natnael Tesfazion gana el Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa y da una alegría al Movistar Team y un buen puñado de puntos

Un día después de ilusionarse con el buen momento al que podría llegar a la Vuelta España Enric Mas, que estuvo en el grupo delantero de la Clásica San Sebastián, el 'hombre récord' del Movistar Team en este 2026, el eritreo Natnael Tesfazion, se ha impuesto en el Circuito de Getxo y le da una alegría a su equipo tras los sinsabores de las últimas semanas.

Se da la casualidad de que el ciclista africano y el conjunto español han encarrilado la renovación, pues acababa contrato a final de temporada, aunque aún no han hecho oficial los años que han acordado. Tesfazion no ha tardado mucho en demostrar que la apuesta es la correcta.

Y, de hecho, es el ciclista del equipo Movistar que más puntos ha sumado en la presente temporada, con 828. Doscientos cincuenta más que el corredor que le sigue, Jon Barrenetxea. Precisamente, el ciclista guipuzcoano ha sido el otro del Movistar Team que ha entrado en los puntos en la clásica de Getxo, al acabar en la vigesimoquinta posición en meta.

Tesfazion gana a otro ex de Movistar, Aranburu

La 81ª edición del Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa no se decidió hasta los últimos metros, en los que el ciclista del Movistar Team llegó junto a un grupo de ocho destacados. Tesfazion sucede así en el palmarés al mexicano Isaac del Toro, vencedor el pasado año.

El ciclista africano superó en meta a los españoles Pau Mikel Delgado (Bahrain Voctorious) y Álex Aranburu (Cofidis) tras imponer su fuerza en la última ascensión al muro de Arkotxa.

Como el día anterior, a la escapada que cuajó apenas dieron margen y los tres minutos que logró sacar eran asumibles. En la primera ascensión al alto de Pike empezó la pelea que rompió la carrera. Y, en el segundo ascenso, Giulio Ciccone y Marcel Camprubí abrieron un pequeño hueco, aunque no fue suficiente y los que venían detrás lograron alcanzarlos.

En el Muro de Arkotxa, Milan Vader lanzó un ataque desde abajo, pero fue cazado a doscientos metros y ahí tomó la delantera Natnael Tesfazion, quien apretó los dientes e impidió que sus rivales le pasaran en meta.

Clasificación final de la clásica Circuito de Getxo 2026

1. Tesfazion, Natnael (Movistar Team) 03:58:49

2. Miquel, Delgado Pau (Bahrain Victorious) m.t.

3. Aranburu, Alex (Cofidis) m.t.

4. Camprubí, Marcel (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) m.t.

5. Crescioli, Ludovico (Team Polti VisitMalta) m.t.

6. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) m.t.

7. Lopez, Jordi (Euskaltel-Euskadi) m.t.

8. Burgaudeau, Mathieu (Team TotalEnergies) m.t.

9. Perez, Cesar (Equipo Kern Pharma) + 04

10. Vermaerke, Kevin (UAE Team Emirates-XRG) + 08