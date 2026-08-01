Remco Evenepoel ratifica su momento y se hace con la Clásica San Sebastián

Cuarto triunfo del belga en la clásica española que sucede al Tour y en la que pudo con Richard Carapaz en la línea de meta

Remco Evenepoel está aprovechando el gran momento de forma con el que acabó el Tour de Francia y, apenas seis días después, se ha hecho con una de las pruebas más deseadas del calendario, una Clásica San Sebastián que gana por cuarta vez en su carrera y en la que se ha impuesto en meta a otro de los nombres propios del tramo final de la ronda francesa, Richard Carapaz.

El belga y el ecuatoriano fraguaron su escapada en el último puerto, el de Murgil, a menos de diez kilómetros de meta y llegaron a meta con una ventaja de medio minuto sobre un pequeño grupo de 17 corredores entre los que es encontraba el balear Enric Mas o Jorgenson.

Aunque hubo varios intentos de fuga y una fraguó, los escapados nunca pudieron superar los tres minutos de ventaja. A 60 kilómetros de meta con la subida al puerto de Jaizkibel, de tercera categoría, se desataron las hostilidades que fueron configurando el desenlace final.

Ya hubo quien se quedó ahí, pero los favoritos se vigilaban entre sí y nunca dieron opciones a una escapada. Así, algo más de 30 ciclistas afrontaron la última subida de la Clásica, que, con pendientes de casi el 20 por ciento, decidiría el ganador.

Aunque el UAE trató de controlar de inicio, a ocho de meta Evenepoel tiró y rompió el control. El belga impuso un ritmo que fue dejando rivales hasta que se quedó sólo con Carapaz. Pese al gran esfuerzo para fugarse, en el sprint era superior al ecuatoriano y lo demostró

Clasificación final 45 Clásica San Sebastián

1. Evenepoel Remco (Red Bull-BORA-hansgrohe) 05:23:10

2. Carapaz Richard (EF Education-EasyPost) m.t.

3. Tulett Ben (Team Visma | Lease a Bike) + 29

4. Scaroni Christian (XDS Astana Team) + 29

5. Bilbao Pello (Bahrain Victorious) + 29

6. Ciccone Giulio (Lidl-Trek) + 29

7. Christen Jan (UAE Team Emirates-XRG) + 29

8. Hirschi Marc (Tudor Pro Cycling Team 100) + 29

9. Camprubí Marcel (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 29

10. Bisiaux Léo (Decathlon CMA CGM Team ) + 29

11. Hermans Quinten (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 29

12. Jorgenson Matteo (Team Visma | Lease a Bike) + 29

13. Vermaerke Kevin (UAE Team Emirates-XRG) + 29

14. Braz Afonso Clément (Groupama-FDJ United) + 29

15. Rondel Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 29

16. Omrzel Jakob (Bahrain Victorious) + 29

17. Mas Enric (Movistar Team) + 29

18. Gall Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 29

19. Barré Louis (Team Visma | Lease a Bike) + 29

20. Debruyne Ramses (Alpecin-Premier Tech) + 58

21. Van Gils Maxim (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 58

22. Garofoli Gianmarco (Soudal Quick-Step) + 01:02

23. Rodriguez Carlos (Netcompany INEOS Cycling Team) + 01:03

24. Rivera Brandon (Netcompany INEOS Cycling Team) + 01:08

25. Haig Jack (Netcompany INEOS Cycling Team) + 01:56

26. Widar Jarno (Lotto-Intermarché) + 01:56

27. Rafferty Darren (EF Education-EasyPost) + 02:20

28. Arrieta Igor (UAE Team Emirates-XRG) + 02:20

29. Koerdt Bjoern (Team Picnic PostNL) + 02:55

30. Double Paul (Team Jayco-AlUla) + 02:55