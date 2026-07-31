Jonas Vingegaard apunta a gran cita de final de año y deja entrever dónde correrá en 2027

El ciclista danés, que podría estar listo para el Mundial, quiere correr pruebas que no ha ganado la próxima temporada, como ha hecho en ésta

Jonas Vingegaard vio frenada su escalada ganadora tras caerse en un Tour de Francia que, de todas formas, tenía muy complicado tras la superioridad mostrada por Tadej Pogacar. El ciclista danés llegó a la ronda francesa tras ganar las dos grandes vueltas previas, la Vuelta a España 2025 y el Giro de Italia 2026, aunque ni siquiera eso le hacía favorito ante el momento de forma de su gran rival esloveno.

No obstante, sí que le daba para pelear por una segunda posición del Tour 2026 que ocupaba en el momento de su dura caída en la decimoquinta etapa. Tras ser operado de la clavícula, todo hacía indicar que ahí acabaría la temporada. Sin embargo, ha sido el propio Jonas Vingegaard el que ha dado esperanza de un regreso antes del cierre de este año, con el objetivo de buscar alguna de las pruebas que le faltan en su palmarés.

El ciclista danés se ha dejado ver durante la segunda etapa del Tour de Dinamarca, aprovechando que esta vuelta pasaba por su ciudad natal, Glyngore. Allí, confirmó en Ekstra Bladet que no ha vuelto a subirse a la bicicleta desde su caída y que no tiene una fecha para volver a entrenar, pero sí que piensa prepararse para poder competir antes de final de año.

Vingegaard avisa que no se precipitará

"Necesitaba descanso", admitía un Vingegaard que antepone recuperarse bien para no vivir el suplicio de hace dos años, cuando forzó tras su caída en la Itzulia 2024 y lo pagó luego. "Me exigí demasiado para volver rápido. Ahora me estoy tomando mi tiempo para recuperarme y ya veremos cuánto tarda", añade antes de abrir la puerta a la cita cumbre de finales de septiembre, el Mundial de Montreal, que se celebra del 20 al 27 de ese mes. "Si pudiera estar listo, sería fantástico", reconoce el ciclista danés.

Por otro lado, Jonas Vingegaard también ha dejado claro que no tiene en menta una pronta retirada pese a las informaciones que hablan de que el próxima temporada. Y que su objetivo es, como este año, seguir buscando ganar carreras en las que no ha vencido antes.

París-Niza, Volta a Catalunya, Giro...

"Hemos puesto el foco en eso este año y así he ganado tres carreras que no había ganado antes", señala en referencia a los triunfos en la París-Niza, la Volta a Catalunya y el Giro, las tres carreras en las que había participado antes del Tour de Francia. "El próximo año nos enfocaremos también en ganar algunas carreras que todavía no he conquistado”, avisa el danés.

El corredor del Team Visma, por ello, dejó claro que no piensa en la retirada y que su futuro dependerá de cómo se sienta en cada momento. “No he decidido cuándo me retiraré. El tiempo lo dirá. Si a finales de 2028 siento que no quiero seguir haciéndolo, entonces me retiraré, pero también podría ser que continúe. No lo sé en este momento. Todavía hay muchas carreras que no he ganado, y eso también es algo que me motiva”, comentó el doble ganador del Tour de Francia, quien también desveló que su relación con Tadej Pogacar es muy buena en los últimos tiempos y que el esloveno le escribió cuando se cayó en el Tour para darle ánimos.