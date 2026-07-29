Primoz Roglic, vuelta a Burgos para terminar llegando a Mónaco

El ciclista esloveno de Red Bull Bora será una de las grandes atracciones de la ronda burgalesa, la cual ganó en 2023 y espera le sirva como parte de su preparación en busca de su quinta corona en La Vuelta

Primoz Roglic es sin duda uno de los grandes ciclistas del siglo XXI. Pese a que aquella tarde de 2020 en la que perdió un Tour de Francia le acompañará para siempre, ello no quita que sea élite absoluta del deporte de las dos ruedas con un oro olímpico y hasta cuatro victorias en la Vuelta a España. Pues bien, quien ganar una quinta y para ello está ya de vuelta en Burgos.

Burgos, primer paso de Roglic hacia Mónaco

El esloveno de 36 años volverá a disputar la Vuelta a Burgos, del 4 al 8 de agosto, con el objetivo de conquistar de nuevo una carrera que ya ganó en 2023 y que le servirá de preparación para la gran ronda española, la cual comenzará en este 2026 desde Mónaco.

El Red Bull-Bora-Hansgrohe es uno de los favoritos al triunfo final y encabezará una participación de alto nivel en la ronda burgalesa con un bloque de ciclista de prestigio. Así, junto a Roglic estarán el colombiano Daniel Felipe Martínez, segundo del Giro de Italia de 2024, y el italiano Giulio Pellizzari, vencedor este año del Tour de los Alpes y de una etapa de la Vuelta a España de 2025. El equipo alemán completa su alineación con Davide Donati, Gianni Moscon, Laurence Pithie y Luke Tuckwell.

Otros equipos camino de la Vuelta a España

Más allá del equipo de Roglic, entre las formaciones que han confirmado sus corredores también figura el Groupama-FDJ United, que tendrá como principal referencia al francés David Gaudu, ganador de tres etapas en la Vuelta a España, acompañado, entre otros, por Bastien Tronchon, vencedor de una etapa de la Vuelta a Burgos de 2022, y por el joven Remi Daumas.

En cuanto al Lotto Intermarché, este acudirá con un equipo de marcado carácter joven en el que sobresale el belga Jarno Widar, una de las grandes promesas del ciclismo internacional tras conquistar el Giro de Italia Next Gen de 2024 y dos ediciones consecutivas del Giro del Valle de Aosta.

Por último, y en clave española, la representación correrá a cargo de Caja Rural, Euskaltel, Movistar, Ken Pharma y el Burgos-Burpellet-BH, que volverá a competir en casa con una escuadra encabezada por Jesús Herrada. El equipo contará además con Rodrigo Álvarez y Mario Aparicio, junto a Sergio Chumil, Jambaljamts Sainbayar, Antonio Eric Fagúndez y Tomoya Koyama.