El descalabro del Movistar Team, al borde del descenso

Los malos resultados del Tour de Francia, donde perdió muy pronto a su líder, han relegado al equipo Movistar, que es el cuarto peor equipo UCI World Tour en el ranking

El Movistar Team no ha vivido el Tour de Francia que había planificado. Después de muchos años con Enric Mas como principal referente, el equipo español acudió a la segunda grande de la temporada con Cian Uijtdebroeks como referente y con hombres importantes como Romo, García Pierna, Castrillo o Einer Rubio para dar guerra.

El conjunto telefónico se mostró combativo en las diferentes etapas, especialmente en la montaña, pero el premio que ha sado está muy por debajo de lo esperado. Cian Uijtdebroeks se vio relegado desde la primera etapa por enfermedad. Aunque aguantó como pudo, en la primera etapa dura de montaña se bajó de la bici y dejó a su equipo sin opciones de pelear por la general.

A partir de ahí los objetivos se centraron en sumar una victoria de etapa que lleva muchos años resistiéndose y que, una vez más, ha sido esquiva. El resultado son los 410 puntos con los que ha salido del Tour 2026. Un pobre balance que ha situado al Movistar Team como el cuarto peor equipo de la ronda gala, sólo por delante del Cofidis, del Caja Rural-Seguros RGA y del Team Picnic PostNL.

Un mal tour de Francia lastra al Movistar Team

Ese mal resultado también se ha visto reflejado en el Ranking UCI, donde ha bajado dos puestos, hasta el 16º y se ha situado a un sólo paso del descenso. Esto no es problemático, ya que este es el primer año del nuevo ciclo, pero refleja la irregular temporada del equipo español.

El equipo Movistar llegaba muy bien posicionado al inicio de las grandes vueltas tras superar un periodo en el que suele sumar poco, como es el tramo de la temporada donde priman las clásicas de primavera. Acostumbrados a sacar renta a partir del Giro de Italia, este año, los resultados de estos meses han sido adversos.

Problemas para Iván Romeo, Cian Uijtdebroeks...

Iván Romeo, uno de sus mejores hombres, sufrió el Covid en la Dauphiné y se quedó sin poder defender el campeonato de España y sin Tour de Francia. Una enfermedad también ha frenado al belga Cian Uijtdebroeks. La apuesta de las tres grandes de Einer Rubio, de momento, no está dando resultado...

Y su equipo sólo suma 6.377 puntos en la clasificación de la UCI. Sólo tiene a tres equipos World Tour por detrás, un Lotto-Intermarché al que sólo aventaja en menos de 200 puntos y que también ha cuajado un mal Tour de Francia, al Groupama-FDJ Unitedy al descolgado Team Picnic PostNL. Los demás equipos World Tour están muy por delante.

Sus mejores hombres, en cuarto a puntos, son el eriteo Natnael Tesfazion, el ciclista Jon Barrenetxea y el vallisoletano Iván Romeo. Sólo ellos tres pasan de los 500 puntos en la presente temporada.

Sus esperanzas pasan por este tramo final de campaña y por una Vuelta a España a donde el Movistar irá con Enric Mas y con Cian Uijtdebroeks para tratar de ir a por el triunfo final. Y a por unos puntos que cada vez son más importantes.

Ranking UCI

1. UAE Team Emirates - XRG - 23474

2. Red Bull - BORA - hansgrohe - 17653

3. Team Visma | Lease a Bike - 15358

4. Decathlon CMA CGM Team - 14407

5. Lidl - Trek - 12849

6. XDS Astana Team - 10414

7. Bahrain - Victorious - 10190

8. Netcompany INEOS - 9052

9. Alpecin - Premier Tech - 8899

10. Soudal Quick-Step - 8707

11. Team Jayco AlUla - 7986

12. Uno-X Mobility - 7800

13. NSN Cycling Team - 7185

14. EF Education - EasyPost - 7009

15. Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team - 6658

16. Movistar Team - 6377

17. Lotto Intermarché - 6209

18. Cofidis - 6043

19. Tudor Pro Cycling Team - 5916

20. Groupama - FDJ United - 5827

21. Unibet Rose Rockets - 5032

22. TotalEnergies - 4300

23. Caja Rural - Seguros RGA - 3706

24. Burgos Burpellet BH - 3197

25. Team Polti VisitMalta - 2660