El Movistar Team le quita un fichaje al mejor equipo del mundo

Se confirma la llegada del ecuatoriano Ramírez, una de las perlas que estaba formando el UAE Team Emirates y que correrá en el equipo español el próximo año

Se había especulado en las ultimas semanas con que el Movistar Team estaba a punto de repetir la jugada del año anterior y, si entonces logró quitarle a una de sus perlas al poderoso Team Visma (Cian Uijtdebroeks), en esta ocasión del que va a rascar es del mejor equipo del mundo, el UAE Team Emirates.

La llegada del ecuatoriano Mateo Ramírez ya es un hecho, según asegura AS, quien también añadía que el equipo español tiene ya cerrados otros fichajes de cara a la temporada venidera, como Hugo de la Calle, del Burgos BH; y avanzados otros, como el ciclista del Kern Pharma Iván Cobo.

Con ellos, el conjunto telefónico espera regenerar un equipo ya de por si joven, pero que cuenta con algunos veteranos que, previsiblemente, van a disputar este año su última temporada como profesionales.

Segundo en el Giro de Italia sub 23 en junio

A sus 20 años, Mateo Ramírez ha sobresalido en las carreras de formación y, este mismo año, ha logrado acabar 2º en el Giro de Italia Next Gen, además de tercero en la clasificación de la montaña. Lo ha hecho en junio, después de superar una fractura de muñeca que sufrió en enero, en una competición celebrada en los Emiratos Árabes Unidos.

En el Movistar subirá directamente al primer equipo, sin pasar por el conjunto de base que ha empezado a competir este año y donde ya están algunas de las promesas del pelotón internacional, entre ellos un Cubillas que también subirá al primer equipo. La escuadra española sigue atando a los mejores corredores suramericanos, un mercado que tiene muy controlado históricamente.

Cian Uijtdebroeks espera estar ya con los mejores

En lo que a la actualidad del Tour de Francia 2026 respecta, el Movistar Team espera despegar a partir de esta sexta etapa, en la que se pasa por el Col de Aspin y por el Tourmalet, una vez recuperado de su enfermedad su líder, Cian Uijtdebroeks.

El ciclista belga, pese a sus problemas intestinales y a la fiebre, ha aguantado en el grupo de favoritos y no ha perdido más tiempo del que ya perdió en las primeras etapas. Su objetivo era aguantar y estar bien para cuando empiece lo importante. En este caso, la etapa principal de este arranque de Tour, que finaliza este jueves en el puerto de Gavarnie - Gèdre.

Así lo confirmó en El Mundo uno de sus mayores apoyos, el toledano Javi Romo, quien desveló que se había recuperado parcialmente y ya espera estar peleando con los mejores en esta etapa. "Ya no está al cien por cien, pero muchísimo, muchísimo mejor y seguro que las próximas etapas está en el nivel que tiene que estar. (…) Se ha portado como un jabato, la verdad es que es muy duro y creo que ha recuperado muy bien”, aseguraba el joven ciclista español sobre su compañero.