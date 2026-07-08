El Movistar Team da un golpe de timón en el Tour

La enfermedad de Cian Uijtdebroeks ha permitido a otros aparecer y los resultados del equipo han 'explotado'

El Movistar Team estuvo a punto de dar el gran golpe en la cuarta etapa de Tour de Francia. Con su líder Cian Uijtdebroeks reservado y tratando de superar el día a día mientras mejora de una gastroenteritis, los demás tuvieron libertad y los que son sus principales lugartenientes junto a Einer Rubio, Raúl García Pierna y Pablo Castrillo, se dejaron ver en la etapa terminada en Foix.

El madrileño acabó tercero en meta tras los Pedersen y su compañero en el Lidl-Trek Simmons, y el aragonés, noveno y con el premio al corredor más combativo de la jornada. Un pequeño triunfo después de tres días de sinsabores, que les da motivación para lo que llega. Y, aparte, le permite al equipo telefónico captar un buen número de puntos y situarse cuarto en la general por equipos, sólo por detrás de Lidl-Trek, Red Bull - Bora y EF Education.

Fue una etapa durísima, bajo una ola de calor, en la que los ciclistas del equipo Movistar lo dieron todo y en la que Nelson Oliveira hizo un trabajo oscuro que permitió a los españoles llegar con opciones de victoria a meta. "La verdad es que ha salido todo muy bien. Al principio he salido a palo con Nelson Oliveira, hemos sido un buen grupo de diez o así y ahí hemos remado bastante hasta que ha entrado otro grupo de unos veinte. Al final hemos sido unos treinta", señalaba el gran protagonista de la etapa en el cuadro español, un Castrillo que ensalzaba el gran trabajo de su compañero Oliveira.

"Hay que dar la enhorabuena a Nelson, que ha hecho un trabajo top para transportar el grupo que estaba más adelante", señala sobre la lucha del portugués en la selección, que ha dado opciones a los que estaban escapados y ha permitido que muchos españoles y los dos mencionados ciclistas del Movistar Team aparecieran entre los candidatos.

A partir de ahí, cada uno tenía que jugársela a su manera. Castrillo sabía que, si llegaban juntos, tendría pocas opciones y lo intentó antes, sin éxito. "Al final lo he intentado de lejos, ya que esto no es lo mío, pero al menos lo he dado todo, que es lo importante", afirma el de Jaca, corredor más combativo de la cuarta etapa del Tour.

Raúl García Pierna manda un aviso

Si Castrillo luchó sin premio, el que estuvo a un paso de llevárselo fue un Raúl García Pierna que se resignaba ante el tercer puesto conseguido y asumía que era todo lo que podía lograr en Foix. "Tampoco había más ya para sacar", avisa el de Tres Cantos.

García Pierna, que se ha mostrado mucho en los primeros días y que ha sido un pilar para sostener a Cian Uijtdebroeks, al que esperó en las primeras etapas, no cree que ahora que está enfermo y se resguarda en el pelotón, ellos tengan más libertad. Simplemente, según él, esta etapa se planteó así. "Creo que la libertad sigue siendo la misma. Simplemente Cian va a hacer su carrera. Esperemos que pase lo que le está pasando y nada, para las segundas y terceras semanas espero estar mejor", añadía.

Sobre todo, porque en ese tramo final del Tour él espera estar aún mejor que lo que ha comenzado. "De momento, estoy yendo bien. Así que espero seguir así. Normalmente en las segundas y terceras semanas voy mejor. Así que esperemos que sea así", confirma Raúl García Pierna.