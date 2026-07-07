Sorpresa inesperada en la cuarta etapa del Tour y Pogacar pierde el amarillo

El noruego Torstein Traen se ha convertido en el nuevo líder de la general, arrebatando el maillot amarillo al ciclista esloveno, quien entró con el pelotón de favoritos a 12 minutos

El danés Mads Pedersen consiguió su tercera victoria en el Tour de Francia, al imponerse en la cuarta etapa con final en Foix al término de una larga escapada en la que superó al estadounidense Quinn Simmons y al español Raúl García Pierna.

El noruego Torstein Traen se convirtió en el nuevo líder de la general, arrebatando el maillot amarillo al esloveno Tadej Pogacar, que entró con el pelotón de favoritos a 12 minutos

El ciclista del Uno X, que ya lideró varios días la Vuelta a España del año pasado, se convierte en el tercer noruego que se viste de amarillo, tras Alexander Kristoff y Thor Hushovd.

Traen cuenta con una renta de 28 segundos con respecto al estadounidense Sean Quinn y el checho Mattias Vasek a 3.50, de Pogacar a 7.53 y del danés Jonas Vingegaard, con el mismo tiempo.

El Tour puso medidas ante la ola de calor

Los ciclistas del Tour de Francia han podido avituallarse, sobre todo en líquidos, durante más kilómetros de los inicialmente autorizados en esta cuarta etapa, una medida adoptada por los organizadores en acuerdo con la Unión Ciclista Internacional (UCI) ante las elevadas temperaturas que se registran.

Un protocolo que la UCI anunció en un comunicado que puede extender también a las siguientes etapas, cuando los termómetros en el sur del país, por donde discurre la carrera estos días, superan los 40 grados.

Además de extender esas zonas, el protocolo, adoptado por la UCI en 2024, permite también entregar bolsas de comida durante los puntos normalmente reservados a los bidones de agua en los puertos, señaló el organismo.

Los organizadores, por su parte, han incrementado el reparto de bidones entre el pelotón. La UCI aseguró que estas medidas, "que serán evaluadas como un test", podrán ser adoptadas también en los días siguientes si, como indican las previsiones meteorológicas, sigue la ola de calor.

El presidente de la UCI, David Lappartient, indicó este fin de semana en una entrevista con EFE que están estudiando diversos escenarios para adaptar las pruebas ciclistas al calentamiento climático: "Medimos varios elementos, no solo la temperatura, también la humedad y otros elementos. Y, en función de esos datos, se reforzará ciertos elementos, como el reparto de hielo. Pero nunca se ha anulado una etapa del Tour desde 1903 por el calor, hay que ser razonables. Estoy convencido de que el Tour se va a desarrollar normalmente".

Movistar y Caja Rural celebran San Fermín en el Tour

Los equipos navarros del Movistar y Caja Rural Seguros RGA celebraron juntos San Fermín en la salida de la cuarta etapa del Tour en Carcasona posando todos sus corredores juntos y ataviados con el habitual pañuelo rojo.

Movistar, el equipo con más presencias en el Tour, con 44, siempre ha celebrado el día grande de Navarra con el distintivo rojo al cuello. Una comunidad que ha aportado dos grandes exponentes, el legendario Miguel Indurain, ganador de las cinco ediciones disputadas entre 1991 y 1995 y el propio equipo Movistar Team, cuya historia se inició con los maillots de Reynolds, Banesto, Illes Balears y Caisse d’Épargne.

Por su parte, Caja Rural-Seguros RGA es el equipo invitado que disputa su 4ª edición este año, después de competir también entre 1987 y 1989.

Pese a la presencia de dos equipos navarros en el pelotón, ésta es la cuarta edición consecutiva sin un ciclista navarro en el Tour después de una larga racha de presencias ininterrumpidas entre 1985 y 2022. No obstante, hay un buen número de ciclistas formados en la prolífica escena sub23 navarra: Joel Nicolau y Abel Balderstone pasaron por el filial de Caja Rural-Seguros RGA, mientras que José Félix Parra, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna y Richard Carapaz pasaron por el Equipo Lizarte, semilla del Equipo Kern Pharma.