Vingegaard gana la primera batalla con Pogacar en el Tour de Francia

Tres años después de su hazaña en el Tour 2023, el danés ha vuelto a enfundarse el maillot amarillo en la montaña mágica de Montjuic

Se abrió el telón del Tour de France en Barcelona y, tres años después de su hazaña en el Tour 2023, Jonas Vingegaard ha vuelto a enfundarse el maillot amarillo de la 'Grande Boucle' en Montjuic.

El danés ha conducido al Visma hasta el triunfo en la contrarreloj por equipos inaugural, por lo que ganó la primera batalla al gran rival a batir, el esloveno Tadej Pogacar.

La crono inicial por equipos, que tuvo a Barcelona como escenario de lujo con un monumental recorrido de 19,6 km entre la playa y la montaña mágica, encumbró de nuevo a Vingegaard (Hillerslev, 29 años), ganador de 2 Tour y aspirante al tercero en el presente ejercicio.

En el primer combate con el UAE y el máximo favorito Tadej Pogacar, el nórdico volvió al amarillo que le negó el esloveno desde 2023.

Vingegaard gana el primer pulso con Pogacar

Vingegaard marcó el tiempo del equipo en 21.47 minutos, a una media de 54 km/hora. Después de ser lanzado por su compañero Piganzoli, el danés remató la faena volando en la última subida para dar el triunfo al Visma. Todo un idilio del nórdico con Cataluña, ya que el ganador del Giro, poco antes ganó antes la Volta.

Esta marca levantó de la silla caliente por 8 segundos al Ineos de Filippo Ganna, el doble campeón del mundo que ya se veía primer líder con la camiseta tricolor de campeón de Italia. La tercera plaza fue para el UAE de Tadej Pogacar, quien también asumió el liderazgo del equipo para detener el reloj a 12 segundos de Vingegaard.

"Es solo la primera etapa, pero el objetivo es vestir el maillot amarillo en París. Ha sido un gran trabajo del equipo y esto da mucha moral. Mañana la etapa es buena para Pogacar, pero trataré de seguir su rueda", dijo Vingegaard en meta.

Ayuso, en el rol de líder, entre los mejores

La representación española dio la de cal con la gran crono de Juan Ayuso, quien en su Barcelona natal condujo al Lidl Trer hasta la cuarta plaza, a 15 segundos del Visma. El de Jávea superó al Red Bull del doble campeón olímpico Remco Evenepoel y al Decathlon de Paul Seixas.

Vingegaard saldrá de amarillo en la segunda etapa. Ganna le sigue a 8 segundos, Pogacar a 12, Ayuso a 16, Evenepoel a 19 y el mexicano Isaac del Toro a 26. Dentro del top 10 el francés Seixas, a 39.

Caja Rural abre el Tour 2026, Movistar sufre el primer batacazo

A las 5 de la tarde, con puntualidad taurina, se alzó el telón del Tour 2026 con el Caja Rural Seguros RGA a escena. Ocho hombres entusiasmados por su debut en el Tour cumplieron en su puesta de largo marcando el primer registro, 22.59 minutos. Llegó en solitario el neerlandés Alex Molenaar. "Contentos con el debut, además hemos ganado a varios equipos", valoró el director, "Josemi Fernández".

Desde la rampa situada junto a la playa del Fórum se fueron lanzando las escuadras en una modalidad con nuevas reglas. El tiempo del equipo lo marcaría el primer corredor que cruzara la meta, pero cada ciclista tendría el tiempo que hiciera en el plano individual.

Los calambres fulminan a Cian Uijtdebroeks

La salida de Movistar fue esperanzadora, marcando el mejor tiempo al paso por la Sagrada Familia, la mitad del recorrido, pero poco después el líder del equipo, el belga Cian Uitjdebroek se mostró incapaz de seguir el ritmo de sus compañeros, hasta el punto de perder 1 minuto un minuto en la meta de Montjuic.

El equipo perdió la concentración por el hundimiento del líder, afectado por los calambres, consecuencia de un inicio explosivo en la parte llana. Peor comienzo posible para Uitjdebroeks, alejado de su objetivo de alcanzar un top 10 en París. Un batacazo inesperado a las primeras de cambio. Raúl García Pierna trató de remolcar al jefe, pero el naufragio fue inevitable, y el belga solo se quedó sufriendo su miseria.

Filippo Ganna irrumpió con un tiempo que parecía casi insalvable y puso a su equipo a la espera. El gigante de Verbania esquivó la amenaza del Alpecin de Van der Poel y al Decathlon de Seixas, pero el duelo se vivía con los dos últimos equipos en salir, Visma y UAE.

El grupo de Vingegaard mantuvo hasta 4 hombres hasta la última subida. Piganzoli resistió con su jefe de fila, hasta que éste se levantó de la bicicleta para firmar la victoria grupal y recuperar el maillot amarillo que no vestía desde aquella tarde en París, año 2023.

El consuelo para Pogacar, vestir en la segunda etapa el maillot de la montaña en la segunda etapa, en la que el colombiano Egan Bernal llevará el verde por marcar el Ineos el mejor tiempo en el paso intermedio y Juan Ayuso el blanco de mejor joven.

Así queda la clasificación general (Top 10) del Tour de Francia 2026 tras la 1ª etapa:

1. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) - 21'47"

2. Filippo Ganna (Netcompany Ineos Cycling Team) a 8"

3. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) a 12"

4. Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 16"

5. Remco Evenepoel (Red Bull - Bora-hansgrohe) a 19"

6. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) a 26"

7. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) a 28"

8. Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe) a 35"

9. Tobias Foss (Netcompany Ineos Cycling Team) a 38"

10. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) a 39"