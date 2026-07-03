Tour de Francia 2026 | Equipos, ciclistas y favoritos confirmados

La 113ª edición de la ronda francesa comienza llega con 23 equipos en liza, un gran favorito como es Tadej Pogacar y la esperanza española puesta en un Juan Ayuso que por primera vez disputa la carrera con plena libertad en busca de la general

El Tour de Francia 2026 ya está aquí. Tras un año de espera este 4 de julio, y desde Barcelona, se abre la 113 edición de la Grande Boucle, la cual contará con 23 equipos y un total de 184 ciclistas en la pelea por conquistar un maillot amarillo para el que vuelve a ser favorito Tadej Pogacar.

En esta ocasión la carrera arrancará desde Barcelona, en lo que es una salida histórica que volverá a situar a España como punto de partida de la ronda francesa. Y sí, como es habitual se darán cita los mejores corredores del mundo con Jonas Vingegaard como principal alternativa a Pogacar y Juan Ayuso como gran esperanza de la hinchada española.

Equipos y ciclistas confirmados para el Tour de Francia 2026

Con un total de 23 equipos confirmados para la cita clásica de cada verano en el deporte de las dos ruedas, las dos estructuras más potentes vuelven a ser UAE y Visma, si bien otras como Red Bull Bora con Remco Evenepoel o Decathlon con el emergente francés Paul Seixas también tienen mucho que decir.

UAE Team Emirates-XRG

Tadej Pogačar

Isaac del Toro

Felix Großschartner

Brandon McNulty

Nils Politt

Florian Vermeersch

Tim Wellens

Adam Yates

Team Visma | Lease a Bike

Jonas Vingegaard

Edoardo Affini

Bruno Armirail

Victor Campenaerts

Per Strand Hagenes

Matteo Jorgenson

Sepp Kuss

Davide Piganzoli

Red Bull-BORA-hansgrohe

Remco Evenepoel

Mattia Cattaneo

Nico Denz

Jai Hindley

Florian Lipowitz

Jan Tratnik

Tim van Dijke

Maxim Van Gils

Lidl-Trek

Juan Ayuso

Derek Gee

Mads Pedersen

Quinn Simmons

Mattias Skjelmose

Toms Skujiņš

Mathias Vacek

Carlos Verona

EF Education-EasyPost

Richard Carapaz

Kasper Asgreen

Alex Baudin

Ben Healy

Sean Quinn

Georg Steinhauser

Michael Valgren

Max Walker

Decathlon CMA CGM Team

Paul Seixas

Olav Kooij

Matthew Riccitello

Tiesj Benoot

Daan Hoole

Nicolas Prodhomme

Aurélien Paret-Peintre

Cees Bol

Bahrain Victorious

Antonio Tiberi

Lenny Martinez

Matej Mohorič

Phil Bauhaus

Damiano Caruso

Kamil Gradek

Robert Stannard

Vlad Van Mechelen

Alpecin-Premier Tech

Jasper Philipsen

Mathieu van der Poel

Kaden Groves

Emiel Verstrynge

Jonas Rickaert

Silvan Dillier

Edward Planckaert

Tim Marsman

Soudal Quick-Step

Tim Merlier

Pascal Eenkhoorn

Yves Lampaert

Luke Lamperti

Valentin Paret-Peintre

Pepijn Reinderink

Bert Van Lerberghe

Ilan Van Wilder

INEOS Grenadiers

Carlos Rodríguez

Thymen Arensman

Samuel Watson

Filippo Ganna

Bob Jungels

Axel Laurance

Tobias Foss

Ben Turner

Movistar Team

Cian Uijtdebroeks

Michel Hessmann

Jefferson Cepeda

Einer Rubio

Javier Romo

Pablo Castrillo

Roger Adrià

Nelson Oliveira

Raúl García Pierna

Groupama-FDJ

David Gaudu

Romain Grégoire

Valentin Madouas

Guillaume Martin

Stefan Küng

Quentin Pacher

Clément Russo

Cyril Barthe

Team Picnic PostNL

Warren Barguil

Julius van den Berg

Pavel Bittner

Frits Biesterbos

Frank van den Broek

John Degenkolb

Robbe Dhondt

Niklas Märkl

Intermarché-Wanty

Biniam Girmay

Georg Zimmermann

Laurenz Rex

Hugo Page

Louis Barré

Roel van Sintmaartensdijk

Laurenz Huys

Tom Paquot

Cofidis

Ion Izagirre

Alex Aranburu

Dylan Teuns

Piet Allegaert

Jenthe Biermans

Benjamin Thomas

Milan Fretin

Alexis Renard

Team Jayco AlUla

Ben O'Connor

Michael Matthews

Chris Harper

Luke Durbridge

Mauro Schmid

Elmar Reinders

Pascal Ackermann

Kelland O'Brien

XDS Astana Team

Sergio Higuita

Harold Tejada

Mike Teunissen

Davide Ballerini

Aaron Gate

Max Kanter

Simone Velasco

Nicolas Vinokurov

Uno-X Mobility

Magnus Cort

Tobias Halland Johannessen

Anders Halland Johannessen

Jonas Abrahamsen

Søren Wærenskjold

Torstein Træen

Anders Skaarseth

Anthon Charmig

NSN Cycling Team

Biniam Girmay

Dylan Teuns

Hugo Houle

Pascal Ackermann

Rui Costa

Derek Gee

Guillaume Boivin

Krists Neilands

Lotto Intermarché

Arnaud De Lie

Arjen Livyns

Milan Menten

Jenno Berckmoes

Brent Van Moer

Eduardo Sepúlveda

Cedric Beullens

Georg Zimmermann

Tudor Pro Cycling Team

Julian Alaphilippe

Marc Hirschi

Michael Storer

Matteo Trentin

Arvid de Kleijn

Marco Haller

Rick Pluimers

Yannis Voisard

TotalEnergies

Jordan Jegat

Anthony Turgis

Alexandre Delettre

Mattéo Vercher

Mathis Le Berre

Nicolas Breuillard

Joris Delbove

Thibault Guernalec

Caja Rural-Seguros RGA

Fernando Gaviria

Sebastián Berwick

Abel Balderstone

José Félix Parra

Álex Molenaar

Joel Nicolau

Stefano Oldani

Jakub Otruba

Como en cada edición, el Tour consta de 21 etapas que en este caso vivirán el punto y final el 26 de julio con la mítica llegada a los Campos Elíseos de París, pasando una vez más por Montmartre.

Los grandes favoritos para ganar el Tour

La lucha por el maillot amarillo estará protagonizada por algunos de los mejores corredores del mundo, siendo los principales favoritos:

- Tadej Pogacar

- Jonas Vingegaard

- Juan Ayuso

- Paul Seixas

- Remco Evenepoel

- Florian Lipowitz

A nadie escapa que el esloveno del equipo UAE es el máximo aspirante a ser campeón por quinta vez; sin embargo, no podemos descartar a un Jonas Vingegaard que se proclamó hace un par de meses ganador del Giro de Italia. En el caso de Remco Evenepoel, su candidatura depende por completo de su capacidad para no perder tiempo en la montaña. Y sí, será un año especial para los franceses con Paul Seixas en carrera.

Una edición que promete emociones fuertes

Con una participación de máximo nivel, un recorrido exigente y un pelotón repleto de talento, el Tour de Francia 2026 promete convertirse en una de las ediciones más emocionantes de los últimos años. La esperada batalla entre Pogacar y Vingegaard volverá a acaparar la atención, pero hay un gran número de aspirantes no solo al amarillo, sino a las etapas y a las otras clasificaciones que prometen dar un enorme espectáculo sobre el asfalto.