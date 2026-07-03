Tour de Francia 2026 | Equipos, ciclistas y favoritos confirmados
La 113ª edición de la ronda francesa comienza llega con 23 equipos en liza, un gran favorito como es Tadej Pogacar y la esperanza española puesta en un Juan Ayuso que por primera vez disputa la carrera con plena libertad en busca de la general
El Tour de Francia 2026 ya está aquí. Tras un año de espera este 4 de julio, y desde Barcelona, se abre la 113 edición de la Grande Boucle, la cual contará con 23 equipos y un total de 184 ciclistas en la pelea por conquistar un maillot amarillo para el que vuelve a ser favorito Tadej Pogacar.
En esta ocasión la carrera arrancará desde Barcelona, en lo que es una salida histórica que volverá a situar a España como punto de partida de la ronda francesa. Y sí, como es habitual se darán cita los mejores corredores del mundo con Jonas Vingegaard como principal alternativa a Pogacar y Juan Ayuso como gran esperanza de la hinchada española.
Equipos y ciclistas confirmados para el Tour de Francia 2026
Con un total de 23 equipos confirmados para la cita clásica de cada verano en el deporte de las dos ruedas, las dos estructuras más potentes vuelven a ser UAE y Visma, si bien otras como Red Bull Bora con Remco Evenepoel o Decathlon con el emergente francés Paul Seixas también tienen mucho que decir.
UAE Team Emirates-XRG
Tadej Pogačar
Isaac del Toro
Felix Großschartner
Brandon McNulty
Nils Politt
Florian Vermeersch
Tim Wellens
Adam Yates
Team Visma | Lease a Bike
Jonas Vingegaard
Edoardo Affini
Bruno Armirail
Victor Campenaerts
Per Strand Hagenes
Matteo Jorgenson
Sepp Kuss
Davide Piganzoli
Red Bull-BORA-hansgrohe
Remco Evenepoel
Mattia Cattaneo
Nico Denz
Jai Hindley
Florian Lipowitz
Jan Tratnik
Tim van Dijke
Maxim Van Gils
Lidl-Trek
Juan Ayuso
Derek Gee
Mads Pedersen
Quinn Simmons
Mattias Skjelmose
Toms Skujiņš
Mathias Vacek
Carlos Verona
EF Education-EasyPost
Richard Carapaz
Kasper Asgreen
Alex Baudin
Ben Healy
Sean Quinn
Georg Steinhauser
Michael Valgren
Max Walker
Decathlon CMA CGM Team
Paul Seixas
Olav Kooij
Matthew Riccitello
Tiesj Benoot
Daan Hoole
Nicolas Prodhomme
Aurélien Paret-Peintre
Cees Bol
Bahrain Victorious
Antonio Tiberi
Lenny Martinez
Matej Mohorič
Phil Bauhaus
Damiano Caruso
Kamil Gradek
Robert Stannard
Vlad Van Mechelen
Alpecin-Premier Tech
Jasper Philipsen
Mathieu van der Poel
Kaden Groves
Emiel Verstrynge
Jonas Rickaert
Silvan Dillier
Edward Planckaert
Tim Marsman
Soudal Quick-Step
Tim Merlier
Pascal Eenkhoorn
Yves Lampaert
Luke Lamperti
Valentin Paret-Peintre
Pepijn Reinderink
Bert Van Lerberghe
Ilan Van Wilder
INEOS Grenadiers
Carlos Rodríguez
Thymen Arensman
Samuel Watson
Filippo Ganna
Bob Jungels
Axel Laurance
Tobias Foss
Ben Turner
Movistar Team
Cian Uijtdebroeks
Michel Hessmann
Jefferson Cepeda
Einer Rubio
Javier Romo
Pablo Castrillo
Roger Adrià
Nelson Oliveira
Raúl García Pierna
Groupama-FDJ
David Gaudu
Romain Grégoire
Valentin Madouas
Guillaume Martin
Stefan Küng
Quentin Pacher
Clément Russo
Cyril Barthe
Team Picnic PostNL
Warren Barguil
Julius van den Berg
Pavel Bittner
Frits Biesterbos
Frank van den Broek
John Degenkolb
Robbe Dhondt
Niklas Märkl
Intermarché-Wanty
Biniam Girmay
Georg Zimmermann
Laurenz Rex
Hugo Page
Louis Barré
Roel van Sintmaartensdijk
Laurenz Huys
Tom Paquot
Cofidis
Ion Izagirre
Alex Aranburu
Dylan Teuns
Piet Allegaert
Jenthe Biermans
Benjamin Thomas
Milan Fretin
Alexis Renard
Team Jayco AlUla
Ben O'Connor
Michael Matthews
Chris Harper
Luke Durbridge
Mauro Schmid
Elmar Reinders
Pascal Ackermann
Kelland O'Brien
XDS Astana Team
Sergio Higuita
Harold Tejada
Mike Teunissen
Davide Ballerini
Aaron Gate
Max Kanter
Simone Velasco
Nicolas Vinokurov
Uno-X Mobility
Magnus Cort
Tobias Halland Johannessen
Anders Halland Johannessen
Jonas Abrahamsen
Søren Wærenskjold
Torstein Træen
Anders Skaarseth
Anthon Charmig
NSN Cycling Team
Biniam Girmay
Dylan Teuns
Hugo Houle
Pascal Ackermann
Rui Costa
Derek Gee
Guillaume Boivin
Krists Neilands
Lotto Intermarché
Arnaud De Lie
Arjen Livyns
Milan Menten
Jenno Berckmoes
Brent Van Moer
Eduardo Sepúlveda
Cedric Beullens
Georg Zimmermann
Tudor Pro Cycling Team
Julian Alaphilippe
Marc Hirschi
Michael Storer
Matteo Trentin
Arvid de Kleijn
Marco Haller
Rick Pluimers
Yannis Voisard
TotalEnergies
Jordan Jegat
Anthony Turgis
Alexandre Delettre
Mattéo Vercher
Mathis Le Berre
Nicolas Breuillard
Joris Delbove
Thibault Guernalec
Caja Rural-Seguros RGA
Fernando Gaviria
Sebastián Berwick
Abel Balderstone
José Félix Parra
Álex Molenaar
Joel Nicolau
Stefano Oldani
Jakub Otruba
Como en cada edición, el Tour consta de 21 etapas que en este caso vivirán el punto y final el 26 de julio con la mítica llegada a los Campos Elíseos de París, pasando una vez más por Montmartre.
Los grandes favoritos para ganar el Tour
La lucha por el maillot amarillo estará protagonizada por algunos de los mejores corredores del mundo, siendo los principales favoritos:
- Tadej Pogacar
- Jonas Vingegaard
- Juan Ayuso
- Paul Seixas
- Remco Evenepoel
- Florian Lipowitz
A nadie escapa que el esloveno del equipo UAE es el máximo aspirante a ser campeón por quinta vez; sin embargo, no podemos descartar a un Jonas Vingegaard que se proclamó hace un par de meses ganador del Giro de Italia. En el caso de Remco Evenepoel, su candidatura depende por completo de su capacidad para no perder tiempo en la montaña. Y sí, será un año especial para los franceses con Paul Seixas en carrera.
Una edición que promete emociones fuertes
Con una participación de máximo nivel, un recorrido exigente y un pelotón repleto de talento, el Tour de Francia 2026 promete convertirse en una de las ediciones más emocionantes de los últimos años. La esperada batalla entre Pogacar y Vingegaard volverá a acaparar la atención, pero hay un gran número de aspirantes no solo al amarillo, sino a las etapas y a las otras clasificaciones que prometen dar un enorme espectáculo sobre el asfalto.