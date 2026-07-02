Tour de Francia 2026 | Fechas, cuando empieza y donde ver en TV y online

El Tour de Francia 2026 echa a andar este sábado 4 de julio en las calles de Barcelona y acaba el París el día 26

La edición número 113 del Tour de Francia arranca el 4 de julio de 2026 con todas las miradas puestas en Tadej Pogacar, auténtico dominador de la disciplina en los últimos años y que pretende revalidar su corona una vez más.

El ciclista esloveno parte como claro favorito en la ronda gala, aunque Jonas Vingegaard llega con la tranquilidad de que este año ya ha sumado algo importante tras vencer en el Giro de Italia y no tiene presión.

Ellos son los grandes candidatos por delante de un grupo en el que sobresale un Remco Evenepoel que ha preparado a conciencia la cita gala y en el que también está Juan Ayuso con su nuevo equipo, el Lidl-Trek.

Cuándo empieza el Tour de Francia 2026 y fechas clave

El Tour 2026 tendrá un inicio fuera de Francia, ya que la primera etapa se celebra el sábado 4 de julio en Barcelona y será un recorrido por las calles de la ciudad, una contrarreloj por equipos donde se marcarán las primeras diferencias.

Las 21 etapas de esta edición del Tour de Francia se reparten entre el 4 y el 26 de julio, con dos días de descanso entre medias.

El hecho de que se entre por España hace que muy pronto los Pirineos estén presentes. Luego, tras el primer descanso, el Macizo Central galo tomará el relevo a partir del 14 de julio.

Aunque ahí ya podría haber distancias con las duras etapas que esperan, será en la última semana, con tres etapas clave, la 18, 19 y 20, la que decidirán la carrera. En especial la etapa reina, la 20, con hasta tres puertos de primera categoría.

Cuál es el horario de las etapas del Tour 2026

El horario de las etapas del Tour de Francia 2026 está comprendido entre las 12:00 horas y las 17:00 o 17:30 horas, aunque la hora real de llegada dependerá del recorrido y del ritmo del pelotón.

No obstante, como excepción, la primera etapa, una contrarreloj por equipos por las calles de Barcelona, comenzará a las 17 horas. Y la última etapa en París está prevista que finalice en torno a las 19:40 horas.

Dónde ver por TV el Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

El otro canal tradicional que retransmite el ciclismo y, en especial, hace una amplia cobertura del Tour de Francia es Eurosport. El canal europeo suele retransmitir las etapas completas o en su mayor parte y luego hace un análisis en el programa La Montonera. Al igual que RTVE, todo se puede ver también en streaming por HBOMax. Este canal se puede sintonizar a través de plataformas como DAZN o Movistar+.