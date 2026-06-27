Juan Ayuso manda un aviso de lo que espera en el Tour de Francia: "En mi mente veo totalmente que puede suceder"

El líder del Lidl-Trek llega al fin a una gran vuelta como líder de un equipo y con el objetivo de pelear por el triunfo final

Juan Ayuso afronta el gran reto por el que llegó al Lidl-Trek a principios de año. En el Tour de Francia, por primera vez, se enfrentará en una gran vuelta al que ha sido su líder en los últimos años, Tadej Pogacar, así como a un Jonas Vingegaard con el que sí corrió en la Vuelta del pasado año, aunque en esa cita, el ciclista alicantino tenía otros objetivos diferentes a la victoria en la general.

Tras un año que comenzó muy bien en el Algarve, pero al que algunos problemas le impidieron completar todo el plan, el ciclista nacido en Cataluña afronta un Tour que sale desde Barcelona y en el que todas las esperanzas del ciclismo español están puestas en él.

También las de un Lidl-Trek que apostó muy fuerte por el alicantino y que espera poder luchar al fin con los grandes equipos gracias al talento de Ayuso. “Llevo ganando carreras desde que empecé a montar en bici, así que esa mentalidad ha crecido conmigo. Ahora es mucho más difícil ganar una carrera que cuando tenía siete años, pero sigue ahí”, señala en una entrevista con The Athletic, donde el ex del UAE Team Emirates mira atrás y valora lo que ha hecho hasta ahora, pero también a punta a lo que viene con ilusión.

El recuerdo de 2024, cuando el Covid lo retiró

“En 2024 tuve que abandonar la única Gran Vuelta que corrí -el Tour de Francia, donde estaba en el Top 5- por el COVID-19 y luego, en 2025, todos conocemos la historia”, rememora. Su caída en el Giro y la apuesta del UAE por Del Toro, y su presencia en La Vuelta, pero no como líder del equipo y cuando ya sabía que se marcharía al Lidl-Trek.

Ahora, aún no cree que pueda ganar a un Pogacar que domina con mano de hierro, pero sí cree que pronto caerá en su poder una gran vuelta. “No quiero decir que sea cuestión de tiempo porque entonces todo el mundo lo sacará de contexto o lo que sea. Y especialmente, este año creo que va a ser muy difícil, pero en mi mente veo totalmente que puede suceder. Por eso trabajo tan duro para ello y esa es mi motivación”, avisa Juan Ayuso.

El ciclista español tiene claro que, aunque no se ve como favorito, sí que tiene plantel para estar en las primeras posiciones, empezando por la contrarreloj de Barcelona. “Tenemos un equipo muy bueno para la contrarreloj por equipos y el equipo es muy optimista”, avisa.

La contrarreloj de Barcelona, clave para Ayuso

“En todas las contrarrelojes que hemos disputado, siempre hemos estado entre los primeros. Barcelona va a ser el escenario más importante para hacerlo y creo que podemos. No quiero decir que vamos a ganar, pero creo que estaremos ahí arriba”, añade Juan Ayuso sobre un aranque del Tour de FRancia 2026 que tiene marcado en rojo en su calendario. él fue ya clave para que el UAE ganara en la contrarreloj por equipos de La vuelta y ahora quiere ponder a su equipo en todo lo alto de la ronda gala.

Sería un buen comienzo de un Tour en el que quiere situar su nombre, al fin, entre los candidatos a las grandes vueltas después de haber tenido que correr casi siempre como gregario.