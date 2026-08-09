Iván Romeo y el Movistar Team tocan el cielo en Polonia

El ciclista pucelano cuaja una gran contrarreloj final y ata un podio en la general de la Vuelta a Polonia, y un gran puñado de puntos para el equipo telefónico

Iván Romeo sigue dando pasos y demostrando por qué es una de las mayores esperanzas del ciclismo español de cara al futuro. El ciclista vallisoletano reaparecía esta semana tras la enfermedad que le obligó a retirarse en el Auvergne - Rhone-Alpes y que le dejó sin poder defender su título de campeón de España y sin poder correr el Tour de Francia. Y ha rozado la victoria en una Vuelta a Polonia de gran nivel, que se ha decidido en una contrarreloj final donde el español ha brillado.

Romeo había aguantado en las etapas anteriores y afrontaba este desenlace lejos del podio -por posiciones-, pero no por tiempos, ya que estaba a 33 segundos del líder. Sobre todo porque la lucha contra el crono es una de sus especialidades y en la que fue campeón del mundo sub 23 hace dos años.

Los 12,4 kilómetros que se corrían en Wieliczka se antojaban cortos para poder recortar el tiempo necesario. Y así fue. Pero el español dio la cara, acabó cuarto, a cinco segundos del ganador de la etapa, el suizo Stefan Küng, y eso le ha permitido auparse al podio de la ronda polaca.

Marco Brenner, ganador de la Vuelta a Polonia

El triunfo en la general ha sido para el alemán Marco Brenner, que partía cuarto en el inicio de la contrarreloj y que ha desbancado al italiano Christian Scaroni, al francés Louis Barré y al neerlandés Bart Lemmen de las tres primeras posiciones.

De hecho, el mejor de estos tres ha sido Barré, que ha acabado cuarto en la general por detrás de Brenner, del australiano Fisher-Black y del pucelano Iván Romeo.

La gran actuación de Romeo ha significado un empujón importante para un Movistar Team que, antes de este final, era de los equipos que menos puntos habían logrado en la Vuelta a Polonia y que finalmente ha acabado en quinta posición, la misma plaza que ha ocupado en la clasificación por equipos.

Un respiro para el Movistar Team

A los 20 puntos obtenidos por Iván Romeo con el cuarto puesto en la contrarreloj de Wieliczka se unen los 260 que ha sumado como tercer clasificado de la general; y la contribución del asturiano Pelayo Sánchez y del gallego Carlos Canal, que habían acabado 26º y 28º respectivamente, así como los dos puntos que logró arañar al final el italiano Lorenzo Milesi, otro experto en la lucha contra el crono que mejoraba su posición en la última jornada.

En total, 345 puntos que, unidos a los 128 que sumó el grupo liderado por Enric Mas en la Vuelta a Burgos, dan un respiro a un Movistar Team que se había situado en los últimos puestos, entre los equipos World Tour, del ranking UCI.

Clasificación de la etapa 7 de la Vuelta a Polonia 2026

1. Küng, Stefan (Tudor Pro Cycling Team) 00:14:25

2. Fisher-Black, Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 04

3. Thornley, Callum (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 04

4. Romeo, Iván (Movistar Team) + 05

5. Sheffield, Magnus (Netcompany INEOS Cycling Team) + 09

6. Kluckers, Arthur (Tudor Pro Cycling Team) + 10

7. Brenner, Marco (Tudor Pro Cycling Team) + 11

8. Hayter, Ethan (Soudal Quick-Step) + 14

9. Shmidt, Artem (Netcompany INEOS Cycling Team) + 14

10. Bax, Sjoerd (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 16

Clasificación general final de la Vuelta a Polonia 2026

1. Brenner, Marco (Tudor Pro Cycling Team) 24:33:49

2. Fisher-Black, Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 10

3. Romeo, Iván (Movistar Team) + 16

4. Barré, Louis (Team Visma | Lease a Bike) + 19

5. Lemmen, Bart (Team Visma | Lease a Bike) + 20

6. Christen, Jan (UAE Team Emirates-XRG) + 22

7. Scaroni, Christian (XDS Astana Team) + 25

8. Sobrero, Matteo (Lidl-Trek) + 28

9. Bettiol, Alberto (XDS Astana Team) + 30

10. Vlasov, Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 34

11. Lapeira, Paul (Decathlon CMA CGM Team) + 40

12. Lutsenko, Alexey (NSN Cycling Team) + 48

13. Kron, Andreas (Uno-X Mobility) + 52

14. Donovan, Mark (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 01:03

15. Kelderman, Wilco (Team Visma | Lease a Bike) + 01:07

26. Canal, Carlos (Movistar Team) + 03:15

28. Sánchez, Pelayo (Movistar Team) + 03:41