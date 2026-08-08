Enric Mas acaba quinto en una Vuelta a Burgos que corona a Felix Gall

El italiano Pellizzari se lleva la última etapa y arrebata la cuarta plaza al líder del Movistar Team

Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) dio el mazazo en la última etapa de la Vuelta a Burgos, lo que le valió para desbancar a Enric Mas de la cuarta posición, pero no para avanzar más de ahí tras una jornada en la que los tres primeros supieron conservar sus posiciones.

Las Lagunas de Neila volvieron a ser claves en la Vuelta a Burgos, con una última etapa preciosa, con mucho movimiento desde los primeros kilómetros y escapadas peligrosas, pero que se decidió en el tramo final con todos los favoritos implicados.

Diels Driessen (Lotto) fue el último superviviente de todas las aventuras del día y fue cazado justo cuando se empezaba a subir el puerto final, que decidiría la victoria.

Ahí, el Movistar Team trató de jugar sus cartas en los últimos kilómetros para darle una oportunidad a Enric Mas, pero el equipo del líder no le dejo y asumió el control del grupo que quedaba en cabeza.

Felix Gall se defiende atacando y Enric Mas se queda

Con su equipo al mando, no se esperaba que Felix Gall arriesgase. Sin embargo, el austriaco tomo la iniciativa y se encargó de dar el golpe de gracia con un ataque similar al del jueves que dejó a sus rivales clavados.

Sólo Giulio Ciccone y Oscar Onley pudieron seguir su estela y se fueron directos para la meta. Todo parecía decidido, pero por detrás, los otros favoritos se movieron y así, a menos de dos kilómetros para el final, Pablo Torres, Giulio Pellizzari, Enric Mas y Mathys Rondel se unieron al grupo cabecero.

El grupo duró muy poco, porque Pellizzari aprovechó un cierto parón tras juntarse los siete y atacó. Sólo Torres respondió, pero el italiano lo dejó atrás y encaró la meta en solitario. Por detrás hubo lucha, pero Gall no dio opción y se llevó el triunfo final.

Enric Mas, finalmente, perdió otros 13 segundos con respecto al ganador de la etapa -que le arrebató la cuarta plaza de la general- y diez con el ganador de la Vuelta a Burgos, pero ha dejado muy buenas sensaciones ante la cercana Vuelta a España, en la que tiene depositadas todas sus ilusiones.

Clasificación de la etapa 5 de la Vuelta a Burgos 2026

1. Pellizzari, Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) 03:16:46

2. Onley, Oscar (Netcompany INEOS Cycling Team) + 03

3. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 03

4. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) + 05

5. Mas, Enric (Movistar Team) + 13

6. Rondel, Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 20

7. Nordhagen, Jørgen (Team Visma | Lease a Bike) + 29

8. Torres, Pablo (UAE Team Emirates-XRG) + 33

9. Fortunato, Lorenzo (XDS Astana Team) + 40

10. Beloki, Markel (EF Education-EasyPost) + 42

Clasificación general final de la Vuelta a Burgos 2026

1. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) 19:36:15

2. Onley, Oscar Netcompany INEOS Cycling Team) + 05

3. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) + 12

4. Pellizzari, Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 34

5. Mas, Enric (Movistar Team) + 41

6. Rondel, Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 50

7. Bisiaux, Léo (Decathlon CMA CGM Team) + 01:52

8. Beloki, Markel (EF Education-EasyPost) + 01:56

9. Vanhuffel, Matteo (Team Picnic PostNL) + 01:57

10. Fortunato, Lorenzo (XDS Astana Team) + 02:02

11. Torres, Pablo (UAE Team Emirates-XRG) + 02:13

12. Berthet, Clément (Groupama-FDJ United) + 02:18

13. Aparicio, Mario (Burgos Burpellet) + 02:22

14. Meehan ,Jamie (Cofidis) + 02:37

15. Tulett, Ben (Team Visma | Lease a Bike) + 02:46