Enric Mas enciende los ánimos del Movistar Team

El ciclista balear vuelve a demostrar el gran momento con el que llega a la Vuelta a España y peleará por ganar la Vuelta a Burgos tras una gran segunda etapa

Ya lo avisó el pasado sábado en la Clásica San Sebastián y a Enric Mas sólo le han hecho falta dos etapas en la Vuelta a Burgos para demostrar que, si no ocurre nada, va a llegar a la próxima Vuelta a España en un gran estado de forma.

El ciclista balear cuajó una gran segunda etapa, que se llevó el británico Oscar Onley, y se ha colocado como en el Top-5 de la general de la ronda burgalesa. Mas entró tercero en meta, a dos segundos de Onley y del italiano Giulio Ciccone, llegadores que pudieron en el sprint con el español.

El también británico Matthew Brennan, líder tras ganar la primera etapa, no consiguió mantener la primera posición en esta segunda, disputada entre Arcos de la Llana y Valle del Sol, tras descolgarse en las últimas ascensiones de esta etapa de media montaña.

La etapa, de más de 178 kilómetros, fue dura desde el inicio, cuando cuajó la primera gran escapada de la jornada; y se endureció a partir del el Alto de Valmala. Ahí, los continuos ataques en el grupo escapado dejaron solos a Diego Uriarte (Kern Pharma) y Rayan Boulahoite (TotalEnergies). Poco a poco fueron neutralizados y, a 13 kilómetros del final, el grupo era compacto, con todos los favoritos.

El Red Bull-BORA-hansgrohe impuso un fuerte ritmo que descolgó a Brennan y redujo un grupo en el que empezó a haber movimiento, en especial con Jay Vine, Onley y Ciccone. A falta de 500 metros, el ciclista local Mario Aparicio atacó, Onley respondió y tras él se fueron los otros candidatos. No pudieron superarle, pero al menos Ciccone llegó al mismo tiempo y Enric Mas a dos segundos, y se queda a 8 del liderato.

Clasificación etapa 2 de la Vuelta a Burgos 2026

1. Onley, Oscar (Netcompany INEOS Cycling Team) 04:23:18

2. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) m.t.

3. Mas, Enric (Movistar Team) + 02

4. Widar, Jarno (Lotto-Intermarché) + 03

5. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 03

6. Cepeda, Alexander (EF Education-EasyPost) + 06

7. Beloki, Markel (EF Education-EasyPost ) + 06

8. Rondel, Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 06

9. Aparicio, Mario (Burgos Burpellet BH ) + 06

10. Koerdt, Bjoern (Team Picnic PostNL) + 06

Clasificación general de la Vuelta a Burgos tras la etapa 2

1. Onley, Oscar (Netcompany INEOS Cycling Team) 7:53:28

2. Koerdt, Bjoern (Team Picnic PostNL) + 04

3. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) + 04

4. Tullet, Ben (Team Visma | Lease a Bike) + 05

5. Mas, Enric (Movistar Team) + 08

6. Cepeda, Alexander (EF Education-EasyPost) + 10

7. Rondel, Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 10

8. Bisiaux, Léo (Decathlon CMA CGM Team) + 11

9. Widar, Jarno (Lotto-Intermarché) + 13

10. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 13