Enric Mas se hunde en El Escudo y Gall lo aprovecha

El ciclista austríaco del Decathlon gana la tercera etapa de la Vuelta a Burgos y se coloca como líder de la ronda castellana

El austríaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) vuelve a ganar varios años después para situarse como líder provisional de la Vuelta a Burgos 2026, en la que Enric Mas se dejó una gran oportunidad de asaltar el liderato tras ceder en los últimos metros de la subida a El Escudo.

El ciclista centroeuropeo coronó el puerto final con unos segundos sobre Ciccone, Pellizzari y Onley, y mantuvo su ventaja hasta el final, lo que le sirvió para coger el maillot de líder. Justo por detrás de sus perseguidores aparecía un Mas, que cedió en ese tramo final de la subida, junto a Rondel y que perdió unos segundos preciosos para haber peleado por el liderato de la carrera burgalesa.

Pese a todo, el corredor del Movistar Team gana una posición y es cuarto en la general, aunque a 27 segundos del nuevo líder de la carrera castellano-leonesa.

Sivakov desata las hostilidades y Nairo Quintana, protagonista

Con el ciclista de Kern Pharma, Uriarte, de nuevo como protagonista destacado, la etapa fue movida en la primera mitad, aunque cambió por completo a unos 80 kilómetros de la meta, cuando Pavel Sivakov (UAE Team Emirates XRG) y Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step) saltaron desde el pelotón para enlazar con la escapada del día.

La presencia de Sivakov hizo reaccionar al resto de equipos fuertes y todo se aceleró. INEOS Grenadiers y Lidl-Trek lideraron la caza y el grupo se compactó antes de asaltar el Escudo.

Ahí, el Movistar Team tomó la iniciativa y Nairo Quintana endureció la marcha para tratar de ayudar a Enric Mas. Con un grupo ya limitado, a dos kilómetros de la cima, Felix Gall cambió el ritmo en la zona más exigente del puerto y sólo Oscar Onley pudo seguirle.

Gall apareció y dejó también al británico, al que cazaron Ciccone y Pellizzari, mientras que Mas demostraba que no tenía piernas para seguirles. El austríaco dio un último acelerón para irse definitivamente y, en la bajada, ya no pudieron alcanzarle. Tras él llegaron Giulio Ciccone y Giulio Pellizzari, mientras Onley perdió el contacto en los últimos metros y cedió el liderato de la ronda burgalesa.

Clasificación etapa 3 de la Vuelta a Burrgos 2026

1. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) 04:24:47

2. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) + 11

3. Pellizzari, Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 11

4. Onley, Oscar (Netcompany INEOS Cycling Team) + 11

5. Mas, Enric (Movistar Team) + 22

6. Rondel, Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 22

7. Widar, Jarno (Lotto-Intermarché) + 46

8. Torres, Pablo (UAE Team Emirates-XRG) + 47

9. Berthet, Clément (Groupama-FDJ United) + 47

10. Vanhuffel, Matteo (Team Picnic PostNL) + 47

Clasificación general de la Vuelta a Burgos 2026 tras la etapa 3

1. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) 12:18:18

2. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) + 06

3. Onley, Oscar (Netcompany INEOS Cycling Team) + 08

4. Mas, Enric (Movistar Team) + 27

5. Rondel, Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 29

6. Pellizzari, Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 43

7. Tulett, Ben (Team Visma | Lease a Bike) + 49

8. Bisiaux, Léo (Decathlon CMA CGM Team) + 55

9. Widar, Jarno (Lotto-Intermarché) + 56

10. Berthet, Clément (Groupama-FDJ United) + 01:00

11. Aparicio, Mario (Burgos Burpellet BH) + 01:00

12. Tuckwell, Luke (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:07

13. Vanhuffel, Matteo (Team Picnic PostNL) + 01:07

14. Beloki, Markel (EF Education-EasyPost) + 01:13

15. Meehan, Jamie (Cofidis) + 01:13