El Movistar Team celebra su triunfo en el Mundial de ciclismo

Su gran estrella, la suiza Marlen Reusser se corona en Montreal en la contrarreloj con una gran exhibición en la segunda parte de la prueba

La ciclista del Movistar Team Marlen Reusser dio una soberana lección en el inicio del Mundial de ruta de Montreal 2026 y se adjudicó la contrarreloj femenina con mucha autoridad, dominando completamente la segunda parte de la prueba y sacando cuarenta segundos a su perseguidora, la británica Zoe Bäckstedt.

En una prueba en la que las españolas Paula Blasi y Mireia Benito, dos ciclistas que el próximo año serán compañeras en el Movistar Team, acabaron en las posiciones 18 y 20, respectivamente, Reusser revalidó la corona que ya alcanzara el pasado año en Kigali con un tiempo de 50 minutos y 24 segundos.

La suiza, que cumplía este domingo 35 años, podrá celebrarlo doblemente. Empezó por detrás, reservando fuerzas -Bäckstedt le sacaba 10 segundos en el primer punto cronometrado-, pero luego remontó y acabó ganando de forma muy sobrada, demostrando que es la mejor en esta especialidad. En el siguiente punto ya había recuperado el terreno perdido y, en el tramo final, demostró que su estrategia era la correcta. De hecho, superó en carretera a Demi Vollering, otra de las favoritas, que había salido minuto y medio antes que ella.

La victoria de la ciclista helvética, de paso, le da 455 puntos UCI que agradecerá su equipo, el Movistar, indirectamente beneficiado de este gran triunfo. Del resto de favoritas, Elisa Longo sólo pudo ser cuarta, a 50 segundos de la ganadora, y Demi Vollering acabó octava a casi dos minutos de Reusser.

Clasificación Contrarreloj Élite Femenina - Campeonato de Mundo de Ciclismo en Ruta Montreal 2026

1. Marlen Reusser (Suiza) 00:50:24

2. Zoe Bäckstedt (Gran Bretaña) +40

3. Franziska Koch (Alemania) +45

4. Elisa Longo Borghini (Italia) +50

5. Cédrine Kerbaol (Francia) +1:10

6. Lotte Kopecky (Bélgica) +1:48

7. Antonia Niedermaier (Alemania) +1:49

8. Demi Vollering (Países Bajos) +1:50

9. Dominika Wlodarczyk (Polonia) +1:59

10. Vittoria Guazzini (Italia) +2:05

11. Lotte Claes (Bélgica) +2:10

12. Lieke Nooijen (Países Bajos) +2:16

13. Taylor Knibb (Estados Unidos) +2:19

14. Lauretta Hanson (Australia) +2:20

15. Juliette Berthet (Francia) +2:51

16. Anna Morris (Gran Bretaña) +2:57

17. Christina Schweinberger (Austria) +3:02

18. Paula Blasi (España) +3:06

19. Nadia Gontova (Canadá) +3:14

20. Mireia Benito (España) +3:37

21. Kristen Faulkner (Estados Unidos) +3:41

22. Anniina Ahtosalo (Finlandia) +4:16

23. Olivia Baril (Canadá) +4:47

24. Nika Bobnar (Eslovenia) +5:01

25. Teniel Campbell (Trinidad y Tobago) +5:08

26. Lucie de Marigny-Lagesse (Mauricio) +5:39

27. Valeriya Kononenko (Ucrania) +5:41

28. Romina Hinojosa (México) +5:42

29. Ann-Christine Allik (Estonia) +5:47

30. Diana Peñuela (Colombia) +5:56