Movistar cierra su nuevo gran fichaje: "Es impresionante la de papeleo y cosas que hay por detrás"

Después de que Enric Mas haya ganado la Vuelta a España 2026, el equipo telefónica va a hacer una fuerte apuesta por el producto nacional ya que va a incorporar a Paula Blasi, de 23 años, una de las ciclistas españolas con mayor futuro y con cualidades para ganar grandes vueltas y medallas en mundiales

Después de que Enric Mas haya ganado la Vuelta a España 2026, Movistar Team va a redoblar su apuesta por el ciclismo español, pero no para mejorar su equipo masculino, sino que lo va a hacer con el femenino ya que es oficioso que se va a hacer con los servicios de la gran promesa Paula Blasi, de 23 años. El equipo telefónico va incluso a pagar la cláusula de rescisión de la ciclista que tiene contrato UAE Team ADQ hasta el año 2027.

Movistar Team cierra el fichaje de Paula Blasi

El equipo Movistar ha querido darle un impulso a su sección femenina y ha llegado a un acuerdo con Paula Blasi para que la catalana se una a la escuadra a partir del año 2027.

Paula Blasi tenía contrato con UAE Team ADQ hasta el final del año 2027, pero la española quería marcharse para poder tener más libertad a la hora de conseguir victorias, ya que en su actual equipo estaba supeditada a otras ciclistas. Movistar Team ha estado negociando con UAE Team ADQ la cláusula de rescisión de Paula Blasi la cual estaba fijada en 100.000 euros, llegándose a un entendimiento en los últimos días.

Así lo ha confirmado la propia Paula Blasi en Radio Nacional de España (RNE). "Ya hace pocos días ya se cerró definitivamente todo. Es impresionante la de papeleo y cosas que hay por detrás. Así que ahora ya al menos puedo centrarme únicamente en andar en bici y dejarme digamos de 'tonterías fuera de la bici'".

Paula Blasi, de 23 años, está considerada como una de las mejores ciclistas de España después de haber tenido unos resultados magníficos ya que ha ganado la Vuelta a España 2026, la Amstel Gold Race y ha terminado en quinta posición en el Tour de Francia de este año siendo gregaria de una de sus compañeras.

Es por ello que Paula Blasi ha asegurado que lo mejor era un cambio de equipo y Movistar Team era la opción perfecta para ella para continuar su carrera deportiva. "Creo que era el cambio que necesitaba. He tenido la temporada con sus buenos y sus malos momentos, pero sí creo que ahora toca dar un pasito más y correr con un equipo que pueda acompañarme a mis ambiciones digamos".

Paula Blasi, baza española para el Mundial de ciclismo 2026

Una vez que ha resuelto su futuro, Paula Blasi está totalmente centrada en este final de temporada en donde la ciclista es una de las grandes bazas del ciclismo español para conseguir medalla en el Mundial 2026 que se va a disputar en Montreal entre el 20 y el 27 de septiembre.

"Las expectativas siempre son entrar en el podio, ya sea conmigo o con una compañera. Llevamos una selección muy potente para jugar nuestras cartas, ya sea cuando las grandes corredoras se muevan o, como pasó el año pasado, para jugar antes las cartas porque también tenemos corredoras que pueden estar por delante y meter mucho miedo", ha explicado la catalana sobre sus objetivos en el Mundial de ciclismo que se disputa esta semana que viene.