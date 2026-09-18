Víctor, el padre de Carlos Sastre, da la cara por su hijo: "Es un ejemplo para los más jóvenes, ha llegado a lo más alto sin tomar ningún atajo"

Junto con Perico Delgado y Miguel Indurain, entre otros, el exciclista madrileño es uno de los siete españoles que sabe lo que es ganar el Tour de Francia. Lo hizo en 2008 y su retirada en 2011 causó todo un revuelo, porque los más expertos aseguraban que le quedaban piernas para más triunfos. Ahora, su padre le defiende con capa y escudo

Sólo siete españoles a lo largo de la historia han conseguido salir laureados de París. Federico Martín Bahamontes fue el primero que conquistó el Tour de Francia (1959). Tras él, Luis Ocaña (1973), Perico Delgado (1988), Miguel Indurain (1991-1995), Óscar Pereiro (2006), Carlos Sastre (2008) y Alberto Contador (2007 y 2009).

Y de todos ellos, un caso llamativo es el de Carlos Sastre, porque se retiró cuando todavía le quedaban piernas para competir. El madrileño, cuya carrera profesional la desarrolló entre 1997 y 2011, se subió al podio en las tres Grandes (Giro, Tour y Vuelta), siendo campeón de la ronda gala y subcampeón hasta por dos veces en España.

El de 2008 fue su mejor año, ya que en Francia logró además ganar una etapa y el maillot de rey de la montaña, así como subió al podio de La Vuelta como tercer clasificado.

Este hecho era la primera vez que, desde que la Vuelta se disputa en septiembre, el vencedor del Tour hacía podio también en la ronda española. Tras él, lo igualaría y mejoraría luego Chris Froome, quien ganó el Tour en 2016 y terminó segundo en la Vuelta.

Sin duda alguna, Carlos Sastre se convirtió en una absoluta leyenda de ciclismo y en todo un referente español. Sobre todo, porque llegó a reinar sin trampas en la época más dura del ciclismo, cuando el dopaje estaba más en boca de todos.

En 2011, cuando pertenecía a Team Geox, decidió colgar su bicicleta para siempre y para sorpresa de casi todos. Y analizando esto, su padre Víctor, cree que hizo lo correcto: "Nunca podré agradecer lo suficientemente a mi hijo el poder entrar en cualquier sitio con la cabeza bien alta. Ha sido un ejemplo para los jóvenes de cómo se puede llegar muy alto sin tomar atajos".

Unas declaraciones que llevan implícito un claro mensaje para los que en su día se saltaron la deportividad y mancharon la imagen de este deporte para ganar.

Algunos ciclistas de su época quedaron señalados tras conocerse casos como Armstrong o Rasmussen, a Carlos Sastre nunca le llegaron a apuntar y eso que tiene nueve victorias en su palmarés y los más recelosos podrían haber dudado de él.

La clave del éxito de Carlos Sastre, según su padre

Sus grandes éxitos fueron siempre en alta montaña. Para Carlos, la conseguida en Alpe d'Huez siempre estará en su memoria porque fue "esencial para conquistar el Tour de 2008".

"Fue muy constante en su carrera", afirma Víctor. Y es que Sastre hijo participó en un total de 26 grandes vueltas y las terminó todas, menos la Vuelta de 2001.

Supo aguantar su papel de actor secundario o gregario para explotar en los últimos cinco años de su carrera. Por eso muchos consideran que debió retirarse más tarde.

En su despedida, Carlos Sastre hizo referencia a las personas claves que marcaron su carrera. Y su padre le agradece el nombramiento: "Tuvo palabras para mí, pero también para su preparador José Luis Pascua y los directores Manolo Saiz y Bjarne Riis".

Carlos Sastre no tiene claro quién es el mejor ciclista español de todos los tiempos

Cada vez que a Carlos Sastre le han preguntado en estos últimos años, ya retirado de la bicicleta, por quién considera que es el mejor ciclista español de la historia, el madrileño siempre ha abierto el abanico a tres de ellos. "Es difícil elegir porque para uno será el de mejor palmarés, para otro el que mejor corría, el que más clase tiene... Por palmarés, el mejor ciclista es Indurain, el que mejor corría era Pedro Delgado y el que tenía más clase era el Chava".