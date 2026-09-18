Cuatro jugadores del Betis y dos del Sevilla entran en la convocatoria ideal de España, según la IA

Los verdiblancos están en un gran momento de forma y, con Álvaro Valles como bandera, meten a un jugador por línea más al traspasado Sergi Altimira. Los blanquirrojos también firman un inicio soñado gracias al hambre de Miguel Sierra y al oficio competitivo de sus zagueros

La IA tiene en cuenta el gran inicio de curso del Betis y del Sevilla, algo inadvertido para Luis de la Fuente. Imago

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ha dado a conocer este viernes su convocatoria para las cuatro primeras jornadas de la UEFA Nations League 2026/2027. Entre los 26 citados no hay ningún futbolista del Real Betis, ya que el técnico riojano se ha 'olvidado' de Álvaro Valles y tampoco ha repescado a Pablo Fornals después de bajarle a ultimísima hora del tren para el Mundial. Sin embargo, el equipo verdiblanco debería ser el conjunto con más representantes en la lista según la Inteligencia Artificial, con cuatro, y además deberían acompañarles otros dos del Sevilla FC, que tampoco tiene a ninguno de los suyos.

Los cuatro jugadores del Betis 'olvidados' por Luis de la Fuente

Según los datos que apuntan la tecnología de Olocip by Plexus Sport y a los que ha tenido acceso ESTADIO Deportivo, en la convocatoria ideal para España realizada por la IA aparecen hasta cuatro jugadores del Betis con méritos sobrados para haber escuchado este viernes sus nombres de la boca de Luis de la Fuente: Álvaro Valles, el mejor portero de LaLiga en estas siete jornadas; Marc Bartra, el mejor defensa de Europa según las estadísticas; el mediocentro Marc Roca, que ha empezado a gran nivel; y el atacante Rodrigo Riquelme. Menos el meta de La Rinconada, los otros han sido internacionales absolutos en alguna ocasión.

¿Y cómo se calcula esto? "Analizamos qué futbolistas españoles están ofreciendo un mayor rendimiento en este inicio de temporada 2026/2027. Nuestro modelo de Inteligencia Artificial aplicado al fútbol evalúa el impacto de las acciones de cada jugador sobre la probabilidad de marcar o encajar un gol, permitiendo medir el valor generado por sus actuaciones y no únicamente el volumen de acciones realizadas", explican desde Olocip, al tiempo que añaden que para establecer ese registro toman como referencia las principales competiciones europeas -Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y Liga de Portugal-, además de la Saudi Pro League y de la Qatar Stars League.

Sergi Altimira se une a sus excompañeros

En base a ello, Álvaro Valles sería el mejor portero de la lista española, con un impacto de 3,2; Bartra sería uno de los mejores defensas, con una calificación de 2; Marc Roca se abriría paso en el centro del campo con su 1,4; y Riquelme entraría en la posición de extremo con su 1,7. Además, junto a ellos aparece su excompañero Sergi Altimira (2,3) gracias a su buen inicio de campaña con el Sporting Clube de Portugal después de ser traspasado por el Betis este mismo verano.

Los dos futbolistas del Sevilla con méritos suficientes para ir con la selección española

Asimismo, además de los cuatro o cinco (contando con Altimira) jugadores del Betis, en la convocatoria alternativa elaborada por la IA también aparecen dos titulares indiscutibles en este Sevilla FC: Juan Iglesias, el comodín defensivo de Luis García Plaza, aparece con 1,6; pero además el extremo Miguel Sierra se cuela con un impacto de 3,3 -séptimo mayor valor de toda la citación- gracias a la patada con la que ha derribado la puerta del primer equipo.

El Sevilla FC está quinto, con 13 puntos de 18 empatado con el cuarto, que es el Atlético de Madrid, y además acoge uno de los partidos en el Sánchez-Pizjuán. El Real Betis es tercero de LaLiga, con 15 puntos de 18; igualado con el segundo, el Real Madrid, y sólo por detrás de los 18 que tiene el FC Barcelona. Luis de la Fuente no ha tenido en cuenta este buen arranque de curso y ha apostado por una línea muy continuista en su primera lista desde el Mundial 2026 que bordó la segunda estrella en el pecho de la 'Roja'.

Sólo siete coincidencias entre la convocatoria de Luis de la Fuente y la lista de la IA de Olocip

David Raya, Marc Pubill, Pedri González, Fermín López, Álex Baena, Lamine Yamal y Ferran Torres son los siete únicos futbolistas que coinciden entre los mejores futbolistas españoles elegidos por la IA y los 26 jugadores escocidos por De la Fuente para los partidos contra Inglaterra, en Londres; contra Croacia, en Sevilla y Split; y frente a la República Checa, en Oviedo.

"La comparación no pretende sustituir la decisión del seleccionador, sino ofrecer una perspectiva complementaria basada en datos sobre el rendimiento de los futbolistas españoles. Mientras la convocatoria define los jugadores que representarán a España en este nuevo tramo de la Nations League, la inteligencia artificial permite poner el foco en quiénes están generando un mayor impacto con sus actuaciones en el inicio de la temporada", puntualizan desde Olocip by Plexus Sport.

La lista de convocados de Luis de la Fuente

Los porteros Unai Simón, David Raya y Josep Martínez; los defensas: Pedro Porro, Eric García, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Dean Huijsen, Marc Cucurella y Álex Grimaldo; los centrocampistas Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Álex Baena y Fermín López; y los atacantes Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Roberto Fernández.

La lista de convocados de España, según la IA

Los metas Álvaro Valles (Betis), Leo Román (Deportivo) y David Raya (Arsenal); los zagueros: José Fontán (FC Arouca), Jacobo Ramón (Como), Marc Bartra (Betis), Marc Pubill (Atlético), Álvaro Carreras (Real Madrid), Jorge Salinas (Racing), Juan Iglesias (Sevilla) y Ángel Pérez (Alavés); los medios Pedri (Barcelona), Sergi Altimira (Sporting CP), Marc Roca (Betis), Fermín (Barcelona), Gabri Veiga (Oporto), Baena (Atlético); y los delanteros Lamine Yamal (Barcelona), Miguel Sierra (Sevilla), Borja Sainz (Oporto), Rodrigo Riquelme (Betis), Sergio Camello (Rayo), Roberto Fernández (Espanyol), Fer Niño (Elche), Pau Víctor (Braga) y Ferrán Torres (PSG).