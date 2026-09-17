El precio de Miguel Sierra se queda pequeño por su explosión en el Sevilla: "No se lo voy a quitar"

El extremo volvió a ser clave en Riazor y su poderosa irrupción, con un curioso paralelismo con Reyes, lo aleja considerablemente de su valor de mercado y convierte en peligrosa la cláusula impuesta en su última renovación

Miguel Sierra se erige, sin lugar a dudas, en una de las grandes sensaciones en el magnífico comienzo del Sevilla por su protagonismo en el once y una aportación que respalda plenamente la confianza de Luis García Plaza.

Fuente de desparpajo y verticalidad, el extremo de 22 años suma dos goles en este curso y dos expulsiones provocadas, a la postre claves para que los nervionenses sumaran seis puntos ante Athletic y Deportivo. Ayer, volvió a ser determinante con el tanto del triunfo al aprovechar un rechace de Leo Román y ser víctima de la dura entrada de Angeliño que le costó la roja, si bien su aportación fue más allá.

Miguel Sierra emula a José Antonio Reyes

No en vano, sumó más de diez recuperaciones, más de diez regates intentados y ganó más de diez duelos para un total de 12, lo que no conseguía ningún futbolista del Sevilla desde la 05/06.

Además, en esta última faceta es el segundo atacante de la Liga, con un global de 41,solo por detrás de Budimir, con 42.

Para más datos, el granadino se convierte en el tercer jugador con dorsal del filial en Nervión en marcar dos o más goles en los primeros seis encuentros. El primero fue José Antonio Reyes, que, curiosamente, anotó en las mismas jornadas en la 01/02. También lo firmó Carmona en la 22/23.

Un valor de mercado de mercado muy alejado de su nivel

Este arranque extraordinario provocará pronto un crecimiento exponencial en la estimación del valor de mercado de Transfermarkt, ahora muy alejada del nivel del canterano con solo 300.000 euros y de su verdadera tasación en un panorama internacional en el que ya empieza a circular su nombre con velocidad.

De hecho, empieza a quedarse pequeño y a adquirir condición de peligroso el blindaje que estableció el Sevilla a su joya cuando acordó su renovación el pasado 16 de abril tras realizar sus primeras apariciones en el primer equipo.

Su cláusula de rescisión, un 'peligro' potencial

De este modo, amplió su contrato hasta el 30 de junio de 2029 con una cláusula de rescisión de 20 millones, cifra que a día de hoy se antoja asequible para clubes pudientes a los que llame la atención la poderosa irrupción del talentoso futbolista nazarí, ahora de moda como una de las revelaciones de LaLiga.

Por ende, el Sevilla ya irá barajando la posibilidad de sentarse de nuevo a lo largo de esta campaña para revisar sus condiciones y aumentar su precio de liberación, sobre todo si continúa a este nivel. Desde luego, ahora mismo se trata de una pieza intocable para García Plaza, que se deshizo en elogios hacia el canterano tras el choque de ayer y que avisó ahora mismo es el propietario del costado diestro.

Un fijo para Luis García Plaza

"Está aprovechando su momento. Es su oportunidad. Intento ser justo con todos. Está ganándose su sitio y no se lo voy a quitar hasta que no rinda. Si sigue rindiendo así, pues seguirá siendo titular", aseguró el míster después de la victoria en Riazor García Plaza, clave en el ascenso del granadino al confiar en él desde primera hora en la presente campaña.

No en vano, hasta ahora ha sido titular en todos los partidos para acumular un total de 419 minutos con un balance de dos goles y una aportación primordial en el ilusionante inicio sevillista.