Barcelona - Racing de Santander, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

El conjunto azulgrana busca firmar el mejor arranque de su historia con una séptima victoria consecutiva que le permitiría distanciar de nuevo al Real Madrid. Enfrente, los cántabros sueñan con la campanada si haber puntuado todavia a domicilio

¡Muy buenas tardes! El FC Barcelona regresa al Camp Nou para buscar su séptima victoria consecutiva (contando el estreno en Champions) y firmar así el mejor arranque de temporada de su historia. Sus números a nivel ofensivo asustan. Pero el Racing de Santander sueña con dar la campanada en un feudo donde solo ha ganado una vez (en 1983), lo que supondría sumar sus primeros puntos a domicilio del curso. ¡Arrancamos!

Antes de que se conozcan las alineaciones oficiales de Hansi Flick y José Alberto López, os dejamos con toda la información previa del encuentra, también sobre dónde ver en directo por televisión.

¡Todo preparado en el Camp Nou! A la espera de que comiencen a llenarse sus gradas, todo está impecable en el coliseo azulgrana, también el terreno de juego.

Hansi Flick se une a la campaña del Balón de Oro: "Si Lamine Yamal cree que se lo merece, yo también"

"Sólo puedo hablar de Lamine, no de Mbappé. Creo que Lamine es sincero, que tiene esa confianza en sí mismo. Está demostrando lo bueno que es, es excepcional. Quizás preferiría que no fuera así, pero él lo está diciendo, dice que quiere ganar el Balón de Oro. Es muy importante para él. Tiene esa sensación y tenemos que aceptarla. Yo le apoyaré", aseguró el técnico alemán sobre las opciones de su jugador de conquistar el Balón de Oro.

"Es algo con lo que hemos soñado desde que éramos niños. Tenemos una misión con la que todos hemos soñado desde pequeños: jugar en escenarios como el de mañana. Es un partido muy difícil, dada la situación en la que se encuentra el Barça en estos momentos, pero vamos a intentar ser valientes, originales y atrevidos , aunque sabemos que tendremos que darlo todo", aseguró en la previa el entrenador del Racing.

¡Todo preparado en el vestuario del FC Barcelona! A la espera de conocer el once de Hansi Flick, recordamos que las únicas bajas azulgranas son las de los lesionados Frenkie de Jong y Roony Bardghji , al que le quedan varios meses de recuperación.

Anunció el técnico del Barça y no ha faltado a su palabra, con hasta cuatro cambios con respecto a la victoria ante el levante, algunos de ellos sorprendentes. Entran Andreas Christensen, Joao Cancelo, Dani Olmo y Karim Adeyemi en lugar Pau Cubarsí, Xavi Espart, Fermín López y Anthony Gordon. Da descanso el alemán a algunos jugadores importantes antes de visitar el Sánchez-Pizjuán el próximo sábado.

Más allá del partido, una de las noticias de la semana en el Barça ha sido la elección del Camp Nou como sede de la final de la Champions en 2029. A buen seguro, los azulgranas ya tienen subrayada esa fecha en su calendario.

El colegiado andaluz José Luis Munuera Montero será el encargado de impartir justicia en el Campo Nou, auxiliado desde el VAR por el madrileño Carlos del Cerro Grande.

" Rodri es muy importante para nosotros. Él tiene mucha experiencia, con el balón todo lo que hace está bien y potencia al resto de jugadores. Su nivel es top pero estamos centrados en el colectivo, en lo que aportan el resto de jugadores".

"No es posible jugar el partido perfecto. Siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Pero para ello trabajamos cada día. Es importante repartir minutos. Es el primer paso de la temporada antes del primer descanso. Hoy descansa Cubarsí, que ha tenido muchos minutos. Adeyemi es un jugador con mucha velocidad y muy peligroso de cara a puerta", ha asegurado en DAZN, donde ha elogiado también a Rodri.

¡Suena el himno del Barça en el Camp Nou! ¡ Saltan los jugadores al césped! Gran ambiente en las gradas para ver a un equipo azulgrana que busca el mejor arranque de temporada de su historia.

¡ARRANCAAAAA EL PARTIDO EN EL CAMP NOU! Al mismo tiempo salta una alerta de Protección Civil por lluvias en la ciudad de Barcelona.

Tras la sufrida victoria del Real Madrid en Elche, el FC Barcelona buscará de nuevo distanciarse en la tabla de su gran rival con una séptima victoria consecutiva -seis en LaLiga y una en Champions- que le permitiría firmar el mejor arranque de temporada de su historia, frente a un rival todavía inédito a domicilio.

Así llega el FC Barcelona

El líder de LaLiga, con un balance de 21 goles a favor y cuatro en contra, igualó en el Ciutat de València el mejor inicio del campeonato, con seis triunfos, algo que solo había logrado en las temporadas 29-30, 60-61 y 18-19. Pero nunca llegó a siete, algo que sí puede conseguir el conjunto de Hansi Flick si supera al equipo cántabro en el Camp Nou.

Y es que el Barça ha arrancado como un vendaval, siendo poderoso en ataque -suma una media de 4,3 tantos por partido- y fiable en defensa, pues el guardameta Joan Garcia sólo ha encajado cinco tantos en los seis primeros partidos oficiales. La columna vertebral del equipo azulgrana en este inicio de temporada parece clara: Pau Cubarsí lidera el eje defensivo; Rodri y Pedri dirigen la sala de máquinas; y Raphinha y Lamine Yamal, ambos con seis goles en LaLiga, son letales en el área. Pese a la exigencia del calendario, no se prevén muchas rotaciones en la alineación de Flick.

Así llega el Racing de Santander

Por su parte, el Racing, tras catorce temporadas alejado de Primera División, vuelve a visitar un coliseo azulgrana en el que solo ha conseguido una única victoria, en 1983 (0-2). Obicamente, los precedentes en los duelos directos entre ambos equipos son favorables al Barcelona, que la temporada pasada ya se impuso (0-2) al Racing en El Sardinero en los octavos de final de la Copa del Rey.

Esta noche, los cántabros saltarán al Camp Nou con siete puntos de los 15 disputados tras su victoria frente al Deportivo Alavés (2-1), en el que es el segundo mejor arranque de su historia en LaLiga. Ese buen inicio se ha cimentado en los Campos de Sport de El Sardinero, donde ha sumado sus siete puntos, con dos victorias y un empate. Lejos de casa todavía no ha puntuado tras caer en sus dos desplazamientos.

Los de José Alberto López no podrán contar con Andrés Martín, que sigue recuperándose del esguince en la rodilla derecha, ni el guardameta Simon Eriksson, baja por una tendinopatía en el hombro derecho. Mientras tanto, el protagonista en ataque es el delantero marroquí Yassir Zabiri, que se encuentra en estado de gracia con cinco goles en sus cinco primeros partidos con la elástica racinguista.