Respalda el fichaje de Javier Aguirre por el Valencia: "Es un entrenador de fútbol"

El ex portero Santo Cañizares, mito del conjunto che, aplaude la experiencia del técnico mexicano, uno de los que baraja Braulio Vázquez para sustituir a Carlos Corberán, y recuerda que ya se han dado muchos bandazos en el banquillo de Mestalla

A la sexta fue la vencida. El Valencia logró su primera victoria de la temporada en Mendizorroza, ante el Deportivo Alavés, y salió de forma momentánea de los puestos de descenso. Lo hizo con Óscar Sánchez en el banquillo tras la fulminante destitución de Carlos Corberán. Pero el club che ya dejó claro que su puesto es de interino y antes o después tendrá que regresar al filial. El tiempo que tarde el nuevo director deportivo, Braulio Vázquez, en encontrar entrenador.

Al respecto, ya se ha informado de que su candidato número uno era Ernesto Valverde, al que ya contrató mediada la 12/13 para sustituir a Mauricio Pellegrino en su anterior etapa en Mestalla. Pero el 'Txingurri' ha declinado la oferta valencianista tras las conversaciones mantenidas entre las partes. La explicación que ha dado el cacereño, en paro tras abandonar el Athletic a la conclusión de la pasada campaña, es que no quiere volver a entrenar por el momento y por ello ha rechazado también otras importantes propuestas de Europa.

El casting de Braulio Vázquez tras el 'no' de Valverde

El nuevo responsable de la planificación valencianista no ha logrado convencer a su gran objetivo y ahora trata de llevar con sigilo un casting con varios actores sobre la mesa. Entre ellos, todo apuntaba a que el siguiente en la lista era Jagoba Arrasate, con el que Braulio trabajó codo con con codo durante seis temporadas en Osasuna. Pero han surgido nuevos nombres que podrían adelantar al ex del Mallorca, igualmente en paro, después de que José Luis Mendilibar, recién cesado por el Olympiacos tras hacer historia en Grecia, también haya dicho 'no'.

Así, aún hay más balas en la recámara, entre ellos otro viejo conocido de Braulio como Vicente Moreno, al que Braulio tuvo en Osasuna en la 24/25, si bien en su caso sí tiene contrato en vigor con el Al-Rayyan de Qatar hasta 2028. También han sonado Eder Sarabia o Paco López. Pero una vía que parece ganar fuerza en las últimas horas es la de Javier Aguirre, que dejó a la selección de México tras el reciente Mundial y tiene sobrada experiencia en LaLiga al frente de Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Cañizares compara al Valencia "con un acordeón"

Precisamente ese currículum del veterano preparador azteca, de 67 años, es el que ha llevado a un mito del Valencia como Santi Cañizares a romper una lanza a su favor. Sin embargo, cree que la llegada de un nuevo técnico puede ser una solución momentánea, pero difícilmente se consolidará en un club que vive en la locura desde que Peter Lim se hizo con su propiedad.

"Este acordeón ya lo ha hecho el Valencia varias veces, el acordeón de estar quemados con un entrenador, que todo se vaya al carajo, no gane ningún partido, venir uno nuevo, y cambiar rotundamente las cosas. Cargarse al entrenador ya lo hizo el Valencia antes, lo hizo con Baraja, que salva al equipo y luego se quema. Llega Corberán, que revierte la situación y también se quema, y lleva jugando horrorosamente mal y sin ganar no sé cuántas jornada... y ahora otro... es un acordeón", explicó en el programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope.

Esta dinámica de continuos despidos hace que "para los entrenadores, el Valencia es un club fantástico", añadió el ex cancerbero, "porque aunque no puedes tener la plantilla que tú quieres, te echan y te pagan unas indemnizaciones fantásticas".

Los méritos de Javier Aguirre para dirigir al Valencia

Pero si tiene que elegir, Cañizares no tiene dudas de que Aguirre tiene el suficiente poso como para sentarse en el siempre caliento banquillo de Mestalla. "Es un entrenador de fútbol", exclamó, recordando que en otras ocasiones la elección no siempre fue la adecuada. "No todo el mundo que tiene el título es entrenador. Tienes que demostrar en qué categoría estás, aunque todos merecen respeto. Aguirre ha sido entrenador de muchos equipos y en la élite, pero en la época de Peter Lim han venido entrenadores peores que Baraja y Corberán, que dices: ¡esto es el Valencia!, habrá que demostrar un bagaje en Primera División. Baraja y Corberán no lo teníab, pero vinieron hombres como Gary Neville, es una cosa de locos", afirmó, poniendo así como ejemplo al técnico inglés-

"Cuando ha habido entrenador de verdad, como Bordalás o Marcelino, por cierto que le pregunten al Villarreal cómo está ahora sin Marcelino, las cosas como mínimo no eran lamentables y vergonzosas que han pasado aquí. Uno ganó la Copa y dos años en Champions y otro llegó a la final de la Copa del Rey. Pero los echan y traen a peores", sentenció.