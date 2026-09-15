Nuevo 'no' a Braulio para el banquillo del Valencia

El nuevo director deportivo del conjunto che recibe otra negativa mientras sigue buscando al sustituto de Carlos Corberán; a Valverde, su primera opción, se le suma negativa de Mendilibar

Nuevo contratiempo para Braulio Vázquez en su misión de encontrar un entrenador para el Valencia, una vez que haya arribado a Mestalla con la clara misión de revitalizar al equipo, que actualmente es colista, y salvar la temporada che.

El Valencia está en pleno proceso de reconstrucción, comenzando por un recambio en el banquillo para el destituido Carlos Corberán. Ya con un técnico de su cuerda, el nuevo director deportivo valencianista tendrá que afrontar un llamativo mercado de enero, siendo ese el plan establecido por Peter Lim y los suyos.

Tras Valverde, Mendilibar también le dice 'no' a Braulio

Lo primero, el entrenador. Y no le está resultando sencillo a un Braulio que tenía como primera opción a Ernesto Valverde, a quien ya contrató para el Valencia en 2012. Su amistad era el principal argumento para tratar de convencerlo, aunque no ha sido posible. El ‘Txingurri’ ha dicho ‘no’ a la propuesta che y seguirá sin equipo, rumoreándose, incluso, que tiene decidido retirarse de los banquillos.

Tras ello, tal y como avanzó ESTADIO Deportivo, el entrenador que había ganado enteros en la agenda de Braulio para hacerse con el banquillo valencianista fue José Luis Mendilibar. Recientemente destituido en Grecia, el vasco se presentaba como una opción de garantías para tratar de sacar al Valencia de los puestos de descenso. Algo similar a lo que ya hizo con el Sevilla FC años atrás, cuando relanzó su carrera a nivel europeo, consiguiendo dos Europa Leagues.

Sin embargo, Mendilibar no lo acaba de ver claro y, según las informaciones procedentes de la capital del Turia, también habría rechazado la propuesta che. Su intención, por ahora, es esperar y no hacerse con ningún banquillo con la temporada ya empezada.

Entre los nombres que valora Braulio también se encuentran otros técnicos de su confianza como Jagoba Arrasate y Vicente Moreno, con los que ha contado anteriormente durante su etapa en Osasuna como director deportivo.

Javier Aguirre se ofrece al Valencia CF

Pese a ello, también se ha colado en el casting che el mexicano Javier Aguirre, quien se habría posicionado ante Braulio tras abandonar la selección de México, mostrándose interesado en hacerse con las riendas del Valencia CF.

El nuevo director deportivo che maneja la posibilidad, aunque de momento no se habría acabado de decidir. Mientras esto ocurre, al frente del primer equipo che se encuentra el técnico del filial Óscar Sánchez, quien se sentará en el banquillo este martes ante el Alavés.

La intención inicial es que el nuevo técnico de Braulio esté para la próxima jornada, ante la Real Sociedad en Mestalla, pudiendo aprovechar luego el parón de selecciones para llevar a cabo una mini pretemporada con su nuevo equipo. Por ahora no le está resultando sencillo a Braulio.