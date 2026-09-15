Canales se rinde a Unai Emery por su paso por el Valencia: "Confió mucho en mí"

El jugador del Racing de Santander ha recordado su experiencia en en Valencia: "Estar con Unai Emery es increíble". Además, ha tenido palabras hacia Luis Enrique: "Es el mejor. Te dice cuatro cosas y pasan", además de comentar su etapa en el Real Madrid con Mourinho

Sergio Canales ha vuelto al Racing de Santander, donde empezó su carrera profesional. Sin embargo, el centrocampista ha pasado por diferentes clubes anteriormente, como el Real Madrid, Valencia, Real Sociedad, Real Betis o incluso Monterrey. De esta manera, el cántabro ha hecho balance de sus distintas etapas, además de rendirse a entrenadores con los que ha coincidido, como Unai Emery, Luis Enrique y José Mourinho.

Canales y su vuelta al Racing de Santander: "Llevábamos tiempo pensándolo"

Sergio Canales ha ofrecido una serie de declaraciones en el canal de Youtuibe de 'El Camino de Mario', dónde ha analizado su vuelta al Racing de Santander: "Asimilando, contento, asentándonos y cogiendo rutinas. Llevo 17 años fuera y cuando vuelves piensas que todo es como antes. Aprendí por las circunstancias de mi carrera a ir día a día. Era el momento de volver. Llevábamos tiempo pensándolo. De joven lo hice muy poco".

Por otro lado, Sergio Canales desveló el interés del Barcelona en su fichaje: "Me quería fichar el Barça. Fui con mis padres a La Masia y quería quedarme. Lo vi y me enamoré. Ellos tenían su vida aquí y dijeron que no podían hipotecar todo. Les llamó el hermano de Ferguson, luego estuvieron con Ancelotti y el que más fuerte vino fue el City antes de fichar a Silva. Era desorbitado por todos lados".

El jugador del Racing de Santander confiesa que todos le "querían para estar en el primer equipo y yo no me veía, mi primera opción era renovar con el Racing. En esa época nosotros llamábamos al club para que nos renovaran y pedimos que se pagara un traspaso cuando llegó el Madrid. Si no hubiera sido el Real Madrid hubiera sido el City".

Canales y su decisión en el Real Madrid: "Me ayudó a crecer mentalmente"

Por otra parte, Sergio Canales habló de su etapa en el Real Madrid: "Mi primera opción era ir cedido, pero cuando llega Mou me piden que haga la pretemporada, juego de titular en Mallorca y aún así llamo para salir cedido. Al final no se da y piensan que tengo que estar. No me arrepiento porque me ayudó a crecer mentalmente".

Sobre su trato con Mourinho, Canales apuntó que le está "agradecido en cierto modo. Él con los jugadores jóvenes, creía que siendo duro los hacía más fuertes. No tengo recuerdo de conversaciones, pero sí de actos como que parecía que iba a jugar y me quedaba sin convocar. Recuerdo llegar a casa y estar llorando toda la tarde, con todo apagado en el sofá. Fue una experiencia que me ha ayudado a madurar".

Canales: “Hubo un momento en el que dije: 'Me voy a fijar en qué hace Cristiano, Xabi Alonso, Arbeloa'"

Canales recuerda su etapa en el Real Madrid: "Hubo un momento en el que dije: 'Me voy a fijar en qué hace Cristiano, Xabi Alonso, Arbeloa y yo no había tocado un gimnasio en mi vida'. Iba al cine y me comía tres bolsas de palomitas y acababa el partido y una hamburguesa. Estar rodeado de los mejores del mundo te hace ver cómo es la previa y el post. Acabo ese año y quería un nutricionista, un preparador físico y ese verano me cambia la mente".

El centrocampista del Racing de Santander el duro problema que ha tenido con las lesiones: "Vuelvo del primer cruzado y jugamos la semifinal de Europa League contra el Atlético y ahí me rompí cruzado, menisco y creo que ligamento interno. Como me recuperé en cinco meses, cuando fui donde el Dr. Cugat me dijo que nueve. De gravedad me lesioné dos en la derecha y una en la Real".

Canales recuerda que "en el Valencia tuve problemas con los isquiotibiales. Estaba en un bucle y mentalmente estaba en que si pegaba una carrera, me lesionaba. Valencia, a nivel de vida, es increíble. No me veía saliendo a jugar".

Sergio Canales elogia a Unai Emery y Luis Enrique

Canales, que volvió al Racing 16 años después, se rindió a Unai Emery: "Quería salir cedido y ellos me decían que veía bien el Wolfsburgo. Tenía la opción del Valencia con Emery. Para mí fue un acierto porque estar con Emery es increíble; aunque sólo estuve un año y me pilló dos cruzados, dije: 'Qué entrenador'. Él confió mucho en mí".

Por último, Canales, que vivió su primera polémica en el Racing, tuvo buenas palabras también hacia Luis Enrique: "Es el mejor. Te dice cuatro cosas y pasan. Ponte aquí y vas a recibir solo, y recibes solo. El gol contra Holanda y con la que metí el gol fue la que entrené el día de antes".