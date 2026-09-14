Villarreal 1-2 Betis: Remonta, perdona y sigue sonriendo

'Cucho' Hernández y Natan voltean antes del descanso el tanto inicial de Gerard Moreno en la enésima exhibición bajo palos de Álvaro Valles, si bien las notables intervenciones de Gulácsi retrasaron hasta el pitido final una celebración justa; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Tercera victoria consecutiva del Real Betis, que se levantó del fiasco (5-2) del Ciudad de Valencia ganando al Real Madrid, en Champions League al Lille y de nuevo en LaLiga ante un Villarreal CF que sigue sin ganar tras cinco jornadas y se hunde en la zona de descenso. Aceptó el pulso ofensivo la escuadra de Manuel Pellegrini, sostenida por un brillante Álvaro Valles y capaz de remontar antes del descanso por medio del 'Cucho' Hernández y Natan de Souza, perdonando luego lo indecible ante un inabordable Péter Gulácsi. Sin sentencia, se mantuvo la emoción y la incertidumbre hasta el final, pero hubo sonrisa, asalto al tercer puesto y redebut de Dani Ceballos.

El inicio deparaba una lucha de estilos, con el anfitrión 'sobando' la pelota y su oponente tirando de verticalidad. Se lució Péter Gulácsi en un zurdazo desde cerca de Héctor Bellerín y, enseguida, un error de Marc Bartra permitió a Gerard Moreno ganar línea de fondo y dejarla atrás para que Álvaro Valles se luciera consecutivamente ante los remates a bocajarro de Santi Comesaña (ayudado por el travesaño) y Tajon Buchanan, desatándose ya el intercambio de golpes. Estaba claramente en fuera de juego el capitán castellonense en su gol anulado, al tiempo que Pau Navarro evitaba que Pablo Fornals culminase a renglón seguido una gran combinación de los hoy 'neroazzurri'.

No perdonaría a continuación el extremo canadiense, que recibió en profundidad de Carlos Romero para ponerla en la misma escuadra, beneficiándose de un leve desvío en Marc Bartra, aunque la revisión en la sala VOR deparaba una nueva invalidación por posición ilegal. Se volvían a salvar los heliopolitanos, que sufrieron antes de la media hora por medio de Georges Mikautadze. Respondió de nuevo con solvencia el meta rinconero, pero tanto iba el cántaro a la fuente que se acabó rompiendo: la cuelga al segundo palo Pape Gueye, gana la espalda Renato Veiga a Isco Alarcón y su dejada de cabeza la remachó a la red Gerard Moreno.

La reacción del Real Betis pudo ser inmediata, si bien Péter Gulácsi sacaba una mano salvadora ante el testarazo a quemarropa del 'Cucho' Hernández. El paso al frente de los foráneos era una evidencia en pos del empate y el cancerbero húngaro se llevó por delante al punta colombiano en una pugna aérea de ambos por el servicio combado de Ez Abde. Tocaba asumir riesgos y, con el de Pereira fuera siendo atendido, Álvaro Valles evitaba por enésima vez males mayores ante Nicolas Pépé y Tajon Buchanan. No tardaría en llegar el 1-1, fruto de una gran acción personal del marroquí, con tiro forzado que desvía el portero amarillo y envío oportuno a las mallas del '9' de los andaluces.

Incluso, en pleno desconcierto de los pupilos de Iñigo Pérez, hubo sendos bloqueos a los tiros próximos con sus pies menos buenos de Isco Alarcón y Rodrigo Riquelme. La remontada se consumaría antes del intermedio: el de Arroyo de la Miel fuerza y bota un saque de esquina, Ez Abde cabecea abajo y Péter Gulácsi la deja de nuevo 'muerta' en el corazón del área pequeña para que Natan de Souza sólo tenga que dar un pase a la red sin oposición. Lo intentó ya con más corazón que cabeza el Villarreal CF en los dos minutos que restaban y los cuatro de alargue, pero el marcador ya no se movería en el periodo inaugural.

La reanudación arrancó por los mismos derroteros: los locales proponían y los visitantes contestaban. Así, a los ocho minutos, el 'Cucho' Hernández bajaba en el semicírculo un gran servicio de Pablo Fornals y el posible mano a mano se quedó en la bota de Renato Veiga, al tiempo que entre Ez Abde y Rodrigo Riquelme fabricaron otro ataque prometedor sin rematador. Sí llegó el 'cafetero' a los once minutos al pase de la muerte del de Beni Melal, que había 'bailado' a Santiago Mouriño, aunque esta vez no pudo superar la maraña formada por Pau Navarro y Péter Gulácsi. Sin solución de continuidad, Manuel Pellegrini obró el reestreno de Dani Ceballos, relevo de Isco Alarcón.

Aterrizó muy 'enchufado' el utrerano, sobre todo en la resta, mientras que Álvaro Valles seguía a lo suyo y anulaba el latigazo raso de Georges Mikautadze. Ya con Nelson Deossa y Antony Matheus dos Santos sobre el césped, disparó sin fuerza desde cerca el paulista, al tiempo que Pablo Fornals controló mal en posición muy franca tras el regalo del de Marmato, que se la jugó a continuación casi sin ángulo para que desviara bajo palos el portero magiar. La tesitura, con el Villarreal CF volcado a la desesperada, era pintiparada para la sentencia al contragolpe, si bien Nicolas Pépé caía dentro del área ante Fran García y desataba la incertidumbre... sin que Hernández Maeso 'picara'.

Perdonarían el '7' ante Péter Gulácsi y Juan Camilo Hernández, éste por ajustar en exceso su remate, aunque en una posición tan clara o más que su compañero. En su tercera llegada al galope, la mandó desviada por poco Nelson Deossa a cinco del epílogo, un indulto que impedía la tranquilidad en la parroquia bética. Con idéntico protagonista desde más lejos, tampoco llegaría el ansiado 1-3, ni cuando Héctor Bellerín se plantaba posteriormente totalmente solo delante del portero húngaro. Por fortuna para los intereses 'neroazzurri', el triunfo ya no volaría de su casillero para reafirmarle en la zona noble de la clasificación de Primera división.

Ficha técnica del Villarreal-Betis de LaLiga EA Sports

Villarreal CF: Gulácsi; Mouriño (Freeman 76'), Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Pépé (Ayoze 76'), Comesaña, Pape Gueye (Saliba 55'), Buchanan (Moleiro 55'); Gerard Moreno (Oluwaseyi 62') y Mikautadze.

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Fornals (Facundo Bernal 84'), Marc Roca; Rodrigo Riquelme (Antony 67'), Isco (Dani Ceballos 57'), Ez Abde (Deossa 67'); y 'Cucho' Hernández (Lo Celso 84').

Árbitros: Hernández Maeso (comité extremeño), con el madrileño Pizarro Gómez en el VAR. Amarilla sólo al local Renato Veiga.

Goles: 1-0 (29') Gerard Moreno; 1-1 (39') 'Cucho' Hernández; 1-2 (43') Natan.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de La Cerámica de Villarreal (Castellón) ante 18.267 espectadores, con unos 500 aficionados béticos en las gradas. Ambos equipos saltaron al césped con unas camisetas de apoyo a Ceuta en las que podía leerse 'Todos somos caballas'.