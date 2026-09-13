Alineaciones Villarreal - Betis: Alineación posible de Villarreal CF y Real Betis en la jornada 5ª de LaLiga EA Sports

Los amarillos, extrañamente en zona de descenso tras cuatro jornadas, buscan su primer triunfo para encauzar la nueva etapa del técnico navarro en sustitución de Marcelino, mientras que los verdiblancos, arriba gracias a su 9 de 12, ansían poner ya la velocidad de crucero antes del parón

El Real Betis, que viene de arreglar ante Real Madrid (1-0) y Lille (2-3) la mala imagen en el Ciudad de Valencia (5-2), busca la velocidad de crucero para afianzarse en zona europea ante un rival directo como el Villarreal CF que ha iniciado sin triunfos (dos puntos de 12 posibles) la etapa de Iñigo Pérez en el banquillo. El sustituto de Marcelino García Toral recupera a tiempo a Carlos Romero, no así a Juan Foyth, mientras que Manuel Pellegrini no fuerza a Diego Llorente, al tiempo que a Aitor Ruibal le queda todavía para estar disponible, si bien Ez Abde, Antony Matheus dos Santos o el 'Cucho' Hernández, que se perdieron alguna sesión esta semana, viajaron sin problemas.

El posible once castellonense

Podría haber cambios respecto al equipo que salió titular en Dortmund en la Champions League, empezando por la permanencia bajo palos de Peter Gulácsi en detrimento del fallón Luiz Júnior. Pese a que llega a tiempo Carlos Romero, lo normal es que siga en el lateral zurdo Sergi Cardona, mientras que en el derecho Alex Freeman oposita a la plaza de Santiago Mouriño.

Por dentro, se espera continuidad para la pareja Pau Navarro-Renato Veiga, con Santi Comesaña y Nathan-Dylan Saliba por delante de Pape Gueye en las apuestas. Nicolas Pépé entraría por Tajon Buchanan en un costado y Alberto Moleiro en el otro, lo mismo que Gerard Moreno arriba, seguramente con Tani Oluwaseyi y no con Georges Mikautadze, con alguna opción para Ayoze Pérez.

El posible once heliopolitano

Seguirá bajo palos salvo sorpresa aún Álvaro Valles, mientras que en defensa es muy probable que entre Fran García en la izquierda por Junior Firpo, pero que se mantenga el resto con Héctor Bellerín, Marc Bartra y Natan de Souza, con alguna posibilidad en la derecha para Ángel Ortiz y en el eje para Valentín Gómez, aunque esas rotaciones llegarán más probablemente entre semana contra el Getafe CF.

Por delante, Facundo Bernal junto a Marc Roca, que descansó de salida en Lille, al tiempo que Antony Matheus dos Santos, Isco Alarcón y Pablo Fornals cuentan con serias opciones de repetir, aunque con el castellonense como falso interior zurdo. Arriba, le tocaría al 'Cucho' Hernández, pero su incorporación a finales de semana con el grupo confiere posibilidades a Troy Parrott.

Ficha técnica del Villarreal-Betis de LaLiga EA Sports

Villarreal CF: Gulácsi o Luiz Júnior; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pépé, Comesaña, Saliba, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze u Oluwaseyi.

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Isco, Fornals; y 'Cucho' Hernández.

Árbitros: Hernández Maeso (comité extremeño), con el madrileño Pizarro Gómez en el VAR.

Estadio: La Cerámica.

Hora y TV: 21:00 (Movistar Plus LaLiga).